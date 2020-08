Vacuna triple viral no funciona contra el Covid-19, alertan COFEPRIS y Secretaría de Salud en Veracruz. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en Veracruz emitió una alerta para informar que no existe evidencia científica de que la vacuna triple viral usada para prevenir el sarampión, la rubeola y paroquititis funcione como tratamiento contra el SARS-COV2 que provoca el Covid-19.

Vacuna triple viral no funciona como tratamiento para prevenir o tratar el Sars-Cov2.

El Secretario de Salud en la entidad, Roberto Ramos Alor recalcó que en todo el país no hay hasta ahora algún producto para tratar esta enfermedad, por lo que llamó a la población que no use dichas vacunas.

“Por la desinformación, se ha pensado que la vacuna triple viral que es la de sarampión, rubéola y parotiditis sirve para prevenir o tratamiento de Covid19, lo cual es totalmente falso, esta vacuna debe ser usada única y exclusivamente para el propósito que fue creada, toda vez que no hay ningún tipo de evidencia científica que indique su uso para coronavirus”.

Durante su mensaje correspondiente a la Estrategia Estatal Contra el Coronavirus recalcó que dichas vacunas no deben usarse con ningún propósito diferente, ya que puede provocar efectos adversos a la salud.

“Hasta el momento no hay ningún medicamento 100 por ciento efectivo contra el coronavirus y la vacuna específica para esta enfermedad aún no está disponible comercialmente. por lo tanto, a la comunidad médica, le invito a que nos apoyen reforzando la protección de la salud e informando correctamente a la población” subrayó.

Lo anterior luego de que la COFEPRIS detectó la promoción y recomendación del uso de insumos y terapias como métodos de prevención y atención al coronavirus en la entidad.

“Ya se han emitido las alertas correspondientes para avisar a toda la población sobre la falsedad de la versión respecto de la vacuna tripe viral; así debe ser, todos en el sector salud estamos para protegerlos; así que nuevamente los exhortamos a que nos permitan hacerlo”.

De igual forma exhortó a los profesionales de la Salud que no prescriban ni usen en tratamientos dichos medicamentos para un padecimiento distinto al que fue autorizado y reportar cualquier reacción por el consumo de dichos medicamentos.

Por Héctor Juanz

