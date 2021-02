Vecinos de Riviera Veracruzana lamentan actuar de PROFEPA que afecta a vida animal

Veracruz, Ver.- La ex integrante del programa de Tv Azteca “Enamorándonos”, Valeria Angélica Rangel mejor conocida como “Vale Queen”, denunció ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz a Jesús Alberto Camacho Carranza, pre candidato a la diputación local por el distrito XV del partido Movimiento Ciudadano, por intento de abuso sexual y lesiones.

La bailarina veracruzana, relató que el pasado 15 de febrero el sujeto antes mencionado, ostentándose como abogado, quien le llevaría algunos asuntos legales, ingresó a su hogar y tras algunos minutos de plática, sacó una pistola e intentó forzarla a meterse a su casa para, presuntamente abusar de ella.

Vale Queen como es conocida en todo Veracruz, cuenta con un número importante de seguidores en sus redes sociales, por lo que explicó que a principios del año pasado publicó en una de sus cuentas que solicitaba el apoyo de un litigante para realizar unos trámites de la casa de su madre.

En privado la contactó Jesús Alberto Camacho Carranza, quien se reunió con ella en su casa, pero como estaba acompañada por otras personas, de forma amable le ofreció sus servicios profesionales, le dio costo de su honorarios e incluso facilidades de pago.

Por temas personales, dijo que tuvo que cambiar su número telefónico, por lo que perdió el contacto del abogado y a inicios de este año lo vio en un lugar público, se hablaron y decidieron reunirse nuevamente para detallar la forma de trabajo.

Después de ello, Camacho Carranza insistió en llevarse los papeles originales para trabajar en el tema y la joven Valeria Rangel se negó, pero el litigante le expuso “enséñamelos para que te diga a que le vas a sacar copias”.

“Me voy a mi cuarto, agarro un folder vacío, unos papeles X porque realmente yo no le iba a dar nada, salgo y al momento de abrir la cortina para volver a la sala, él ya me tenía con una pistola en la cabeza y yo de reacción, al impactarme, le agarré la mano con la pistola y le bajé el brazo, él al momento con su mano izquierda me sometió pero no me estaba ahorcando, como que nada más me estaba empujando, yo reaccioné y como no me estaba ahogando me enfoqué en la pistola y con mis dos manos tenía la mano de la pistola. Me empujó y decía que me fuera a la cama, que me metiera al cuarto, él me aventó a la cama pero como yo no soltaba el arma, caí y el cayó encima de mí, él cayó entre mis piernas pero como yo me aferraba al arma, me gritaba”, contó con voz entrecortada.