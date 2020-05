Veracruz no vuelve a clases, contagios continúan en aumento. El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García afirmó que Veracruz no regresará a clases mientras la contingencia por coronavirus continúe; precisó que tampoco se perderá el ciclo escolar.

Este mensaje lo difundió a través de sus redes sociales en un video en el cual el mandatario explicó que con las clases virtuales se avanzó entre un 13 y un 23 por ciento del contenido programático y antes de la suspensión de actividades ya se tenía más del 60 por ciento de cumplimiento

Mensaje importante a la comunidad académica de #Veracruz, padres de familia y estudiantes. ▶️ https://t.co/lIQGsT80M2 pic.twitter.com/Bz0CXfbsHL — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) May 14, 2020

“No se va a perder el ciclo escolar ni en México ni en Veracruz; decirles que nosotros acá en Veracruz antes de que se suspendiera por la contingencia sanitaria la presencia en las escuelas llevábamos más del 64 por ciento de la cobertura de los contenidos escolares”.

Abundó que el viernes cada subsecretario, junto con el secretario de Educación, van a decir en cada nivel cómo se va a seguir avanzando, “Porque no vamos a regresar por el momento a clases, y no olvidemos que en el plan que se dio a conocer el día de ayer, el plan paulatino de regreso a la nueva normalidad, no aplica en Veracruz porque éste es cuando estamos ya en el punto crítico hacia abajo de la curva epidemiológica.”

“Nosotros, como lo dije en estos días, estamos apenas en el inicio de este crecimiento rápido en el que tenemos todos que aplicarnos con las medidas estrictas sanitarias para que la curva no sea tan pronunciada”.

