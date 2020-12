En Veracruz restaurantes prevén una ocupación del 60 por ciento en Navidad

Veracruz, Ver.- Este año debido al cierre de la frontera norte por la contingencia sanitaria de Covid-19, el retorno de paisanos se verá disminuido considerablemente, reconoció Carlos Escalante Igual, director de la Oficina de Atención a Migrantes de Veracruz.

Explicó que las autoridades estadunidenses aún no han definido si se va abrir de manera total el paso fronterizo.

“No se espera que vengan muchos como el año pasado, porque la frontera norte esta semicerrada entonces no están permitiendo el paso libremente, por eso no esperamos que vengan muchos. Sabemos que si van a venir pero no en los volúmenes que se han manejado en otros años”, detalló.

Carlos Escalante Igual

Pese al panorama la oficina de Atención a Migrantes de Veracruz ya está implementando el operativo Paisano 2020, en el que participa el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública.

“No vamos a establecer un módulo especial, pero aquí en la oficina estaremos trabajando normal no tenemos vacaciones y menos en esta época tan delicada. Tendremos mucha coordinación con el Instituto Nacional de Migración”.

El Operativo Invierno 2020 se llevará a cabo del 2 al 31 de diciembre con el objetivo de brindar atención y seguridad a connacionales que requieran viajar a México durante la época decembrina.

Foto: Web

Por Fátima Vela