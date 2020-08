Adultos mayores reclaman pensión estatal; iniciarían plantón en Xalapa. Jubilados y Pensionados advirtieron que harán un plantón en Xalapa la próxima semana si el Gobierno del Estado no les sigue pagando la Pensión Alimenticia para Personas Mayores de 70 Años.

Aunque el Congreso del Estado eliminó hace dos semanas este apoyo social tras abrrogar la Ley 223 en el Estado, que contemplaba el pago de pensión a personas de la tercera edad que no cuentan con ningún beneficio federal u otro tipo de apoyo económico, bajo el argumento de que todas las personas de este sector cuentan actualmente con una pensión federal que se entrega en todo el país a través de la Secretaría del Bienestar, el presidente de la Alianza de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Xalapa A.C., Pablo Hernández Jiménez reclamó que la pensión estatal se debe seguir pagando durante todo el 2020, pues se incluyó en el presupuesto estatal de este año.

Aseguró que los beneficiarios de la Ley 223 no fueron avisados oficialmente de que el DIF dejaría de pagarles a partir del segundo trimestre de este año, simplemente los hacen dar vueltas y no les dan información.

“La gente no sabe y anda preguntando. Con este problema de la pandemia están haciendo que salgan. Van al DIF estatal, al DIF municipal y les dicen que no saben nada, que se den una vueltecita…¡eso no se vale!”, reclamó.