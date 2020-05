Ayuntamiento de Xalapa permite venta en florerías. A pesar de que en un inicio el Ayuntamiento de Xalapa acordó suspender la actividad comercial en diferentes establecimientos relacionados con la conmemoración del “Día de las Madres” incluyendo el de las florerías, posteriormente las propias autoridades municipales permitieron esta venta especificando que únicamente fuera a través del servicio a domicilio, esto del 8 al 10 de mayo.

Por tal motivo, la mayoría permanecieron abiertas, dando servicio de venta en los establecimientos ubicados en el mercado Jáuregui, San José, en la calle 5 de Febrero y Avenida Xalapa.

“No nos han dicho nada de que van a cerrar y no no se ha firmado nada. Según no quiere que se aglomere la gente nada más” dijo Alfredo Martinez, propietario de una florería ubicada en la calle 5 de febrero.

Otra vendedora en el mercado Jáuregui dijo: “no nos han dicho nada de que van a cerrar y no no se ha firmado nada. Según no quiere que se aglomere la gente nada más”.

Los vendedores se quejaron de la disposición de prohibir la venta de flores, pues aseguran que empeoró su situación de oro sí afectada con las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia COVID-19.

