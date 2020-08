Canaco pide garantizar sanciones para quien no use cubrebocas en comercios. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos consideró que se debe usar la fuerza pública para hacer efectivas las sanciones a quienes no usen cubrebocas. Hasta ahora sólo se ha aprobado a nivel municipal, sancionar a dueños de establecimientos que no eviten el ingreso de sus clientes sin dicha protección.

“Que esté la autoridad de Seguridad Pública, la seguridad municipal muy pendientes de que haya sanciones y se aplique la Ley porque está contemplado en la Ley Federal que cuando hay una situación como esta, use y se porte y nos cuiden a todos” dijo este lunes en entrevista.

Sin embargo insistió en que toda la población debe ser consciente de esta medida sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

“A la iniciativa privada se nos ha exigido mucho. Se nos han exigido diversos protocolos. Se nos pide que seamos la parte que no dejemos entrar a un comercio a una persona que no use cubrebocas, que se tome temperatura, que se hagan una serie de medidas. Estamos de acuerdo, sin embargo hemos estado diciendo que no solamente es una labor del comercio. Es una labor de todos, del gobierno y la ciudadanía”.

Cabe mencionar que los comercios donde no se obligue al uso de cubrebocas pueden ser sancionados con multas de mil y hasta cinco mil pesos si reinciden.

Por Héctor Juanz