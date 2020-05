Cierre de calles en Xalapa se extiende a zona de Las Trancas. Habrá filtros desde este miércoles para disminuir circulación vial en el centro

Xalapa, Ver- Con la intección de reducir la movilidad y aglomeraciones en el centro de Xalapa y otras zonas de mayor aya capital, a partir de este miércoles 27 y hasta el domingo 31 de mayo se instalarán filtros en cruces de calles y en la carretera Xalapa- Veracruz en la ruta que conduce a Las Trancas.

Luego del anuncio que hizo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para reducir la movilidad en los municipios con el mayor número de contagios de Covid-19, la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre el cierre en los siguientes puntos:

Ávila Camacho y Sayago

Ávila Camacho y Victoria

Clavijero y Acosta

Clavijero y Melchor Ocampo

Sayago y Azueta

20 de Noviembre y Dr. Lucio

Dr. Lucio y Libertad

Dr. Lucio y Poeta Jesús Días

Revolución y Altamirano

Abasolo y Poeta Jesús Díaz

Xalapeños Ilustres e Insurgentes

Zamora y Mata

Zaragoza y Primo Verdad

Xalapeños Ilustres y Rojano

Xalapeños Ilustres y Arteaga

Zamora y Rojano

Manuel C. Tello y J. J. Coronado

20 de Noviembre y Manuel C. Tello

Av. Américas y Revolución

Manuel C Tello y Revolución

20 de Noviembre y Revolución

Calle principal de Las Trancas

Calle Rafael Lucio

Carretera Xalapa- Veracuz

Hasta este lunes los casos positivos a Covid-19 en esta capital suman 46 confirmados y 4 defunciones y se estima que supere los 50 casos positivos desde este martes.

Por: Héctor Juanz

¿Por qué quedarse en casa?

Al quedarte en casa tienes dos opciones, si estás sano no contraerás el virus al exponerte, y no expondrás a tu familia o a las personas con las que convives, sobretodo si dichas personas pertenecen a algún grupo de riesgo. Y la segunda es que si ya estás contagiado, estarías interrumpiendo la cadena de contagio. De ambas formas se consigue contribuir aplanar la curva de incidencia. Según información de la OMS.