Clausurarían pescaderías que no respeten sana distancia. Se podrían clausurar las pescaderías que no garanticen la sana distancia a sus clientes en los próximos días, advirtió en Director de Protección Civil de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández.

“Ya habíamos platicado con ellos, si no, hasta se puede cerrar si hacen caso omiso de ello… si mañana vemos que no hay esa seguridad, vamos a estar bloqueando negocios hasta que no se meta este orden” dijo este viernes.

Entrevistado luego de participar en un operativo en las pescaderías de la zona de La Rotonda que estuvo apoyado por elementos de Seguridad Ciudadana y Comercio, el Director de PC insistió a la población a no acudir acompañados a hacer estas compras, pues desde este jueves y hoy viernes se observaron adultos mayores y niños en las aglomeraciones que produjeron estas compras.

“Que no acudan con toda la familia, que no vengan adultos mayores, que no traigan a sus niños y si viene gente acompañándolos, que estén en más banquetas”.

Este viernes Protección Civil municipal realizó un operativo en la congregación El Castillo para evitar que familias permanecieran en la laguna y arroyos de este lugar.

“Se hizo un cierre hasta que pase a esta etapa. Ya había gente y se les invitó a qué salieran de ese lugar. Se quedó gente de Seguridad Ciudadana y Protección Civil” comentó.

