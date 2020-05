Comunicado

Con relación al ACUERDO DEL COMITÉ́EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS ESTADOS QUE NO CUENTAN CON DIRIGENCIA PARTIDISTA O BIEN NO CUENTAN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ́EJECUTIVO NACIONAL, con la congruencia de mi trabajo militante como Promotor del Cambio Verdadero y aspirante a la Dirigencia Estatal de Morena Veracruz, manifiesto lo siguiente: 1.- Expreso mi absoluto respaldo a dicho ACUERDO por cuanto tiene como propósito “integrar las Comisiones en los Estados en los que no se cuente con dirigencia estatal, y/o que no cuenten con presidente del Comité Ejecutivo Nacional que coadyuven en organizar el trabajo territorial y reactivar los comités de protagonistas del cambio, bajo el principio de fortalecer las estructuras de defensa del voto y promoción del voto, en virtud de que está en puerta el proceso electoral 2021”. 2.- Este ACUERDO es pertinente dado que la Comisión que se nombre en cada estado, además de encargarse de defender la postura del Gobierno Federal ante los ataques de los adversarios políticos, también tendrá el objetivo de “unificar las diferentes fuerzas políticas del Estado en aras de construir una unidad en beneficio de MORENA y en defensa de los postulados de la 4T”. 3.- Asimismo, este ACUERDO es de atenderse dado que el 20 de noviembre de 2019 se cumplió la vigencia de los Delegados para ejercer las funciones de la presidencia en los estados, nombrados por el anterior Comité́Ejecutivo Nacional. 4.- No obstante, en virtud de que la anterior responsabilidad recayó en la misma persona que hoy se nombra para las funciones de “buscar propuestas para integrar las Comisiones en los Estados”, considero respetuosamente que el CEN debería deliberar nuevamente sobre dicho nombramiento y hacerlo recaer en una persona ajena a la situación de nuestro partido en Veracruz y que busque la unidad de las fuerzas internas. Lo anterior con la finalidad de impulsar una más rápida puesta en pie de MORENA ante las luchas electorales que se avecinan. 5.- Reitero mi reconocimiento y respeto a la militancia de nuestro partido y a los demás aspirantes a la Dirigencia Estatal, porque solo unidos beneficiamos a MORENA y lucharemos mejor a favor de los postulados de la 4T y en defensa de la postura del Gobierno Federal ante los ataques de los adversarios políticos. 6.- Hago un llamado a todos los morenistas veracruzanos a impulsar una comunicación basada en la verdad, a fortalecer un ACUERDO DE UNIDAD para lo cual el CEN nos está dando la pauta, demostrando al pueblo de Veracruz que la madurez democrática es un proceso que no permite marcha hacia atrás. Ante los constantes ataques de los adversarios conservadores y de la derecha, quienes utilizan la desinformación y mentiras como único medio de provecho electoral, nos debemos unir con lealtad al pueblo, para erradicar para siempre la corrupción y el abuso del poder. ¡Unidos y con la verdad, defendemos a Veracruz! Esteban Ramírez Zepeta Aspirante a la Dirigencia Estatal de Morena Veracruz