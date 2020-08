Constructoras de Veracruz piden reforma a Ley de Obras; están sin trabajo. Más de la mitad de las empresas constructoras locales afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) no ha realizado obra pública porque en los tres niveles de gobierno benefician a empresas foráneas o de reciente creación, expuso Christian Horacio Texon Viccon, presidente en Veracruz de esta asociación.

“Más del 50 por ciento hoy en día no han dado un palazo dentro de una obra y todo ello, por la falta de inversión, de la falta de oportunidad para que estas empresas puedan verse beneficiadas”.

A pesar de la necesidad de infraestructura urbana y carretera, las administraciones municipales siguen cayendo en subejercicio, regresando recursos a la federación etiquetados con este fin, criticó.

Constructoras de Veracruz piden reforma a Ley de Obras; están sin trabajo

Lo anterior ha provocado el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas que a su vez afecta la Producto Interno Bruto y a la generación de empleo.

“Se empieza de manera gradual, despidiendo hasta el 50 por ciento del personal de las constructoras. De ahí se genera un desempleo, dejas sin empleo a las familias veracruzanas. Cuando no tenemos obra, muchas de las empresas que ya no pueden sostener una oficina o un teléfono, tienen que cerrar sus puertas. Esto es grave, puesto que por ejemplo, las mipymes generan más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto. Creamos más del 90 por ciento de los empleos y si estas empresas no tienen el apoyo gubernamental, lamentablemente se dejan de generar empleos y el beneficio de a las familias no llega” lamentó.

La AMIC busca una reformar a la Ley de la Obra Pública para garantizar asignación de obra, por lo que promueven el “piso parejo” ante senadores y diputados.

Por Héctor Juanz

