Cubrebocas de ornato, baratos pero inservibles. Vendedores ambulantes de Xalapa dejaron de vender diversos productos como chácharas, pomadas o maquillajes para ofertar cubrebocas.

Cubrebocas de ornato, baratos pero inservibles. Aprovechan la necesidad para obtener ganancia.

El coronavirus provocó que sus ventas cayeran como la mayoría de la economía formal e informal, pero se adaptaron y ahora aprovechan la necesidad de protegerse de ese virus para obtener alguna ganancia.

“Nos dedicamos al comercio, la verdad, pero ahorita lo que vendemos está bien penco” dijo Arturo Ramírez, quien

vendía pomadas y ungüentos para los golpes y ahora oferta cubrebocas en la Plazoleta del Carbón, en el centro de esta capital. “No crea que es mucha ganancia, simplemente para ir medio comiendo, ahí va dejando un poquito. Tenemos familia. Estamos bien ahorcados ahorita con la familia. No sabemos qué hacer ahora” agregó al pie de su puesto ambulante.

Como en las diferentes modas, los vendedores aprovecharon el inicio de la temporada en la que los cubrebocas tenían mayor demanda.

“Ahorita está muy baja, sólo en los días que dijeron que todo mundo tenía que usar cubrebocas, entonces sí. Ahorita ya nadie los trae ni nada” dijo Alma Castillo, una vendedora que se instala en una banqueta de la calle Revolución, en la misma zona.

No importa la calidad, mientras se vea bonito.

En estos puestos que abundan en las calles Revolución, Lucio y Clavijero, en el centro de esta capital es común encontrar los puestos en los que se venden cubrebocas en 10, 20 y 30 pesos.

A diferencia de las farmacias u otros establecimientos, no hay garantía y en algunos casos es evidente que sólo tapan una parte de la cara, pues la tela con que están hechos no impide el paso de la saliva. Los vendedores lo saben y tratan de que sean llamativos, pues lo que la gente busca que se vean bonitos y no tanto que protejan de algún contagio.

“Tenemos productos para niños pequeños. Nos los hacen costureras? De materiales no sé mucho Si está bonito, lo vendemos” dijo Alma Castillo.

Hasta ahora ni la Procuraría Federal del Consumidor (PROFECO) o las autoridades municipales de Comercio han advertido sobre la calidad de estos cubrebocas que cada vez ofertan más venderos de manera informal.

También te puede interesar ver: Autoridades regalan cubrebocas en centro de Poza Rica

Por Héctor Juanz