El gobernador Cuitláhuac García es un ciudadano ejemplar: Gómez Cazarín

– “Nuestro gobernador no gasta el recurso de los veracruzanos viajando al extranjero como en el pasado”.

Xalapa, Ver. – El presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, dejó en claro que el trabajo de “chapear” no está peleado con el cargo y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, demuestra que es un ciudadano como los miles que se levantan en Veracruz para apoyar a la comunidad.

“Hay un comentario muy grave por parte del diputado federal Héctor Yunes de cómo valora a los veracruzanos que salen a machetear y jardineros que los quiere hacer menos “.

Los tiempos en que los gobernadores se encerraban en sus lujosas oficinas y los fines de semana viajaban al extranjero ya pasaron.

“El gobernador Cuitláhuac García Jiménez es una persona común como cualquier ciudadano mexicano y que no se le olvide a Héctor Yunes que antes los gobernadores se gastaban su dinero en Miami y Europa.”

A través de un video, el diputado federal Héctor Yunes criticó las brigadas de limpieza que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la capital del estado este sábado junto con ciudadanos y secretarios de despacho en la glorieta Guízar y Valencia.

“Hoy vemos a un gobernador que a las 5 de la mañana como cualquier ciudadano sale a estar en contacto con los ciudadanos y regresa a las 9 de la noche a atender asuntos de gobierno y el hecho de que tome un machete y una escoba no quiere decir que sea irresponsable.”

Gómez Cazarín, pidió al diputado federal Héctor Yunes mejor responda al escándalo de Emilio Lozoya.

“Mejor debería de responder porque no ataca a Peña Nieto, Videgaray, de Lozoya, de todo el dinero que se agarraron de los mexicanos y porque no dice que apoyo a las reformas estructurales en beneficio para la clase priista, así que hay gobiernos diferentes y no hay cola que nos pisen”.