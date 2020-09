Empleo temporal en Xalapa, con recursos de obra pública propone regidor.

Ya que se sigue postergando el empleo temporal en Xalapa prometido por el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero desde el inicio de la contingencia sanitaria, el regidor Juan Gabriel Fernández Garibay propuso que se cancele obra pública para que se invierta lo programado en ese rubro, en ofertas de empleo temporal para quienes se dedican a actividades económicas que aún no son reactivadas.

“Lo he dicho desde el inicio de la pandemia: necesitamos cancelar obras que no sean de prioridad en este momento. Las podemos pasar para el próximo año y con estos recursos sacar programas temporales de trabajo, sacar despensa para los sectores vulnerables que no pueden salir” expuso el edil este jueves.