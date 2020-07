Habrá fuertes sanciones en Xalapa, fiestas públicas o privadas serán sancionadas, hay quienes las realizan aunque estemos en semáforo rojo.

Hipólito Rodríguez Herrero, alcalde de Xalapa, puntualizó que analiza la posibilidad de aplicar sanciones estrictas para las personas para que entiendan las necesidades de tomar medias sanitarias por la pandemia mundial.

Rodriguez Herrero señaló que los casos siguen en aumento y aun así hay personas que realizan estas reuniones de manera pública o privada.

En conferencia de prensa, mencionó que es inaceptable que se realicen fiestas durante la pandemia y con ello, se realiza la necesidad de aplicar sanciones en contra quienes hagan este tipo de actos.

Manifestó que hasta el momento se han aplicado sanciones a establecimientos no esenciales que no quieren cerrar y que no cumplen con los requisitos para mentenerlos abiertos también comentó que los parques seguirán cerrados de forma indefinida.

En otro tema, el alcalde de Xalapa señaló que dentro de poco habrá un pronunciamiento de los alcaldes de la zona metropolitana en Xalapa, donde pondrán medidas donde se tratarán de intensificar en medio de la pandemia.

Una vez más, mencionó que el uso de cubrebocas es indispensable junto con la aplicación de gel para prevenir los contagios de coronavirus.

El Edil de Xalapa, manifestó que la población debe asumir la responsabilidad y que la misma, reconozca que no es momento de este tipo de actividades, poniendo de ejemplo, lo que sucedió hace unas semanas con las celebraciones en Xico, donde los habitantes no tuvieron las medias necesarias para evitar contagios.

Mencionó que con solo respetar las reglas de salud para lograr la protección contra el coronavirus, además de que cumplir con estas normas, se pondrá reactivar las economía.

Ya no queremos que la gente fallezca; las cifras han crecido y eso ya no debe ser posible

En otros temas, el alcalde de Xalapa, señaló que su administración ha actuado conforma la ley le permite, donde no se pueden violar los derechos humanos, que sería no detener a nadie en la vía pública por no tomar las medidas pertinentes de salubridad.