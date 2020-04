Indigna a diputado falta de apoyos para empresas. Reclama diputado que en Xalapa no hay apoyos para la iniciativa privada ni para la población sin empleo a causa de la pandemia.

En Xalapa no se apoya a los empresarios ni a la gente que por la cuarentena para evitar contagios de COVID-19 ha perdido empleos, lamentó el diputado local, Omar Miranda Romero.

“No sé tiene claro cómo se va a apoyar a los empleados Xalapeños… no se apoya a los empresarios ni a la gente en las colonias y lugares vulnerables. No tienen ningún apoyo del Gobierno Municipal, nosotros solicitamos que se condonara el tema del agua, que es algo que el municipio podría bien hacer, sin embargo no habido respuesta” dijo este miércoles en entrevista.