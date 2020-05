Ley seca de Hipólito provoca venta clandestina de licor. Tras Ley Seca en Xalapa se detectó venta clandestina de alcohol por internet, revela Subdirector de Comercio.

El Subdirector de Comercio del Ayuntamiento, Guilebaldo Flores Lomán dijo que es sabido que se oferta licor a través de redes sociales y que se entrega en puntos de la ciudad acordados entre los vendedores y consumidores, una venta clandestina que por darse en Inter y no estar regulada imposibilita el actuar de las autoridades.

“Puede traducirse en venta clandestina y lo vemos en redes sociales, quienes ofertan productos, jamás en un domicilio en particular, siempre citan en puntos distintos, pero es algo que no está reglamentado y no podemos actuar””

Hasta ahora han sido clausuradas dos tiendas en Xalapa por vender alcohol durante el periodo de Ley Seca que se aplica cada fin de semana en esta capital, de viernes a domingo y que restringe la venta de este producto de lunes a jueves a partir de las 17 horas.

Dicha medida fue aplicada con motivo de la contigencia y previo a la celebración del Día de las Madres y aunque el Cabildo sólo l aprobó durante este mes de mayo, podría extenderse a junio.

Por Héctor Juanz