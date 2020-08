Ley seca en Xalapa no evita fiestas: regidor. La Ley Seca en Xalapa no tiene ningún sentido, pues no ha evitado reuniones o fiestas y con ello ha fracasado la intención de evitar contagios de coronavirus, consideró el regidor Juan Gabriel Fernández Garibay, titular la de la comisión edilicia de Comercio y Seguridad.

“Un ejemplo que está afectando severamente a los pequeños comercios es la Ley Seca. Creo que no tiene ningún sentido, porque como lo podemos ver, se ha incrementado el número de fiestas, se ha incrementado el número de reuniones en casas para consumir bebidas enervantes” declaró este miércoles.

Insistió que es una medida que afecta al comercio local y la venta de otros productos que se relacionan con el consumo de alcohol.

“A los que estamos afectando tremendamente es a los pequeños comercios que dejan de vender no solamente las botellas de alcohol. El problema es que trae una derrama conjunta que es el hielo, la botana y todo lo demás. Sus ventas han bajando hasta en un 50 por ciento.”

Fernández Garibay reiteró que se busque la manera de defender el mayor número de empleos y derrama económica en la ciudad con alternativas que reestringan con menor severidad la venta de bebidas alcohólicas en esta ciudad.

“Los comerciantes nos decían: pónganos horarios, las restricciones que ustedes quieran, pero entiendan que la gran parte de la derrama económica viene por esta situación”.

Dijo que si bien, la situación de salud en Xalapa es alarmante, se debe procurar equilibrio entre el desarrollo económico y la salud.

De acuerdo al edil, hasta ahora se han perdido diez mil empleos con motivo de las restricciones sanitarias.

Por Héctor Juanz