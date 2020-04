Ley Seca para Xalapa aún no se contempla. Hasta ahora no se contempla aplicar en Xalapa la Ley Seca con la que se prohíbe la venta y consumo de alcohol, dijo el Director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos.

“Aún no hay decretos, estamos nosotros basados en los lineamientos de la federación, todavía no hay Ley Seca. Estamos con los planes de contingencia, la última gaceta mostraba qué negocios no debían de abrir” expuso en entrevista.