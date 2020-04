Libros, un bien necesario durante la cuarentena, los libros son una opción para pasar la cuarentena en casa.

En Xalapa algunas librerías del centro mantienen su servicio de venta a puerta cerrada y entrega a domicilio en dicho perímetro sin costo extra.

Eligio Martínez Ríos, de la librería La Rueca de Gandhi celebró que en esta temporada haya personas que buscan más los libros.

Te puede interesar: Perro come cereal con cuchara

“El libro es muy importante, un bien necesario durante la cuarentena en este momento. Los libros son un bien necesario. Ahora me doy cuenta, la gente viene buscando libros. Me dicen: es que mi mamá ya no tiene qué leer, me está urgiendo, ¿qué le llevo?”.