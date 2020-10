Militantes de MORENA rechazan alianzas con otros partidos porque no las necesitan, aseguró el secretario de Derechos Humanos y Sociales de este partido en Veracruz.

“La militancia dice no. En los Congresos nacionales, la militancia se levantó y dijo no porque no se necesita ir en alianza”, puntualizó Alejandro Moreno Hernández