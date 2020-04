Niegan multas en Xalapa a personas que no usen cubrebocas. No habrá sanciones en Xalapa para quien no use cubrebocas, aclaró el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero.

“Es mentira, nosotros no estamos cobrando cuotas…No vamos a sancionar, pero es importante hacerlo” dijo este viernes a pregunta expresa.

Cabe mencionar que tras darse a conocer su propuesta sobre hacer obligatorio el uso del cubrebocas en esta capital, circularon en redes sociales recibos de supuestas multas económicas en esta capital a ciudadanos que no usaban el cubrebocas, sin embargo no corresponden a esta ciudad.

Rodríguez Herrero insistió en que es obligatorio, aunque su propuesta aún no haya sido publicada en la Gaceta del Ayuntamiento, esto para evitar contagios de COVID-19, pero también reconoció que sólo es un exhorto.

“En este momento se está exhortando, se está pidiendo encarecidamente a la población que use el cubrebocas, que guarde la debida distancia y que procure quedarse en casa”.

Sin precisar alguna fecha, aseguró que el Ayuntamiento va a hacer todo su esfuerzo para proporcionar gratuitamente a toda la población un cubrebocas.

Por Héctor Juanz / Noreste