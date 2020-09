Pedirán revisión de premiación de médico en hospital de Xalapa: nunca tocó pacientes, acusan. El pasado 16 de septiembre, el médico Luis Humberto Barrón García, especialista en urgencias médicas, recibió la presea MIGUEL HIDALGO, la cual se otorga a ciudadanos que hayan realizado actos heroicos e irrepetibles, en este año dedicado a los médicos que están en la primera línea de batalla . El Médico Luis Humberto Barrón García es jefe de urgencias adscrito del HGZ 11 de Xalapa y cuenta con 11 años de antigüedad.

Debido a su labor durante la pandemia fue nominado por la delegación Veracruz norte en la que La titular de la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al frente de la médica María de Lourdes Carranza Bernal y que en su oportunidad, la titular de la Oficina Representación Regional, María de Lourdes Carranza Bernal, felicitó al doctor Luis Humberto y le agradeció a nombre de la familia IMSS, por su dedicación y desempeño ante la epidemia por SARS-CoV2, para ser acreedor a la presea grado medalla más el premio de 100 mil pesos.

Sus familiares, destacados empresarios, diputados y subsecretario de Salud, como Arturo Navarrete Escobar y su hijo Carlos Navarrete Sánchez, actualmente con puesto en la delegación del IMSS Veracruz norte, lo han felicitado por destacado premio y por parte de la representación sindical sección número 9, lo felicitó José Martín Sosa Nepomuceno por ser nombrado el mejor de los médicos durante esta pandemia.

Pedirán revisión de premiación de médico en hospital de Xalapa: nunca tocó pacientes, acusan

Sin embargo en medio de asombro e indignación la base trabajadora no fue considerada para esta presea como lo marca la convocatoria ” es decir ser nominado por sus pacientes y por sus propios compañeros ” y sobre todo siendo personal de confianza y no es sindicalizado por lo que prevalece enojo entre personal de médicas, enfermeras, camilleros, personal de higiene y limpieza, nutrición, lavandería, choferes, operadores de ambulancia, ya que atestiguan que no cumple con lo descrito ya que como médico mencionan deja mucho que desear.

Comentan que queda en duda la veracidad de la transparencia de la convocatoria poniendo en evidencia que la delegación y la sección sindical considera al personal de salud como de primera segunda y tercera. En las próximas horas solicitarán revisión del proceso de selección, ya que muchos están en la línea de batalla y el médico premiado disfrutó 10 días de vacaciones y estuvo más de 21 días incapacitado por enfermedad general supuestamente covid pero afirman los propios sindicalizados que nunca entró al área covid ni tocar pacientes.

Sigue leyendo: Merecido reconocimiento recibe el médico pozarricense José Efraín Ramos Martínez