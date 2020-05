Proyecto de austeridad electoral vela por los intereses del pueblo veracruzano: Ríos Uribe

– El diputado reconoce la unión de cabildos a favor de reducir 50 por ciento de las prerrogativas a partidos políticos; trabajo y atención a ciudadanía fluye en el Palacio Legislativo

“El proyecto de austeridad electoral vela por los intereses del pueblo veracruzano”, destacó el diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, tras reconocer la unión de los diferentes cabildos que componen la entidad veracruzana, y su voto a favor de la reducción de prerrogativas a los partidos políticos, conforme a la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de Veracruz.

“Tenemos un fuerte compromiso de ser partícipes de una nueva transformación, la que cuida el patrimonio no sólo de Veracruz sino del país; quedan atrás los derroches y despilfarros; el dinero es del pueblo y no sólo de unos cuantos; el objetivo de esta Cuarta Transformación es ayudar a los sectores más vulnerables y no enriquecer a una clase privilegiada”, sostuvo.

El legislador resaltó que a pesar de la contingencia, en Palacio Legislativo se labora y “se atiende a la ciudadanía, siempre tomando en cuenta las medidas de higiene, sana distancia y buscando gestionar en beneficio de nuestro estado”.

Recalcó que es momento de no bajar la guardia, seguir informados y acatar las recomendaciones de las autoridades federales, estatales y municipales sobre la pandemia que atraviesa el país, porque “es tiempo de mostrar nuestra grandeza como mexicanos, siempre saliendo adelante ante situaciones complicadas”, concluyó.