Renuncia Guadalupe Argüelles a la STPS tras escándalos.

Tras la detención de su hijo Efrén Rodolfo “N” en Chicontepec, Guadalupe Arguelles Lozano renunció este miércoles a la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez publicó en su cuenta oficial de Twitter y dió a conocer la llegada de Diana Aróstegui a dicho cargo.

“El día de hoy he aceptado la renuncia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Lic. Guadalupe Argüelles Lozano, por asuntos del ámbito personal que requieren su atención y de manera temporal como encargada de despacho he designado a la C. Diana Aróstegui” publicó el mandatario estatal”.