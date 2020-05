Reubicación de tianguis obstruirá entrega de medicamentos y salida de ambulancias en Xalapa. Establecimientos como la empresa de mensajería DHL y personal de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Xalapa están inconformes con la reubicación del tianguis de artículos usados que se instalaba alrededor del deportivo Colón y que a partir de junio se reubicará en la calle Odontólogos, a un costado de la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana.

Reubicación de tianguis obstruirá entrega de medicamentos y salida de ambulancias en Xalapa. Ayuntamiento no consultó.

Contrario a lo que manifestó el Subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, quien aseguró al Cabildo y repitió en entrevista que el Ayuntamiento contaba con la aprobación de todos los establecimientos y dependencias federales que se ubican en esta calle, trabajadores de DHL y del ISSSTE se quejaron de que a pesar de que se instalarán únicamente los sábados, los vendedores obstuirán el paso y salida de vehículos.

“Para nosotros sí es muy complicado salir. Los sábados trabajamos medio día nada más, aunque cerramos a las 2 (de la tarde) los compañeros tienen que ir a recolectar los paquetes en esos horarios hasta el término del día, entonces se vuelve complicado si lo van a ocupar fines de semana precisamente porque los domingos también hay afluencia de vehículos…nos está complicando demasiado tanto para nosotros como para los usuarios que vienen a realizar los envíos. Estamos hablando de que son varios clientes que manejan productos de primera necesidad. Van a hospitales, van a laboratorios y el uso del estacionamiento es demasiado de mucho apoyo para ellos dijo Miguel Juárez, encargado de la empresa de mensajería DHL”. “Los clientes ya no van a llegar con nosotros y se les complica sacar la mercancía”, agregó.

Una trabajadora de la delegación del ISSSTE manifestó que se obstruirá la cochera de vehículos de este instituto, incluyendo ambulancias.

“Son ambulancias, de servicio…”.

En entrevista para Noreste.net, Guilebaldo Flores declaró: “En el ánimo de cuidar que no se afecte a los posibles negocios que están ubicados en la calle, es que hemos tenido reuniones con ellos y se está cuidando que se respeten accesos para no interferir las labores que tienen. Hay que tomar en consideración que el día sábado es de mucho menor movimiento y que no se va a tener un transtorno mayor para la población”.

Sin embargo el encargado de DHL insistió: “No vinieron a platicar con nadie, no vinieron a tomar la opinión de nadie”, razón por la cual esta empresa ya analiza las acciones legales que puedan proceder.

También te puede interesar ver: Gimnasios y parques en Xalapa podrían reabrir para evitar estrés durante pandemia

Por Héctor Juanz