Tianguis de chácharas se quedará en el parque Juárez, aseguran comerciantes. Al asegurar que han tenido ventas durante el tiempo que han permanecido instalados en el Parque Juárez de Xalapa y que no han recibido los apoyos solicitados al ayuntamiento, vendedores de diferentes tianguis aseguraron que permanecerán en este lugar durante los próximos días.

“Gracias a Dios unos ya hemos tenido venta, yo de hecho acabo de vender un estéreo, ya me he vendido como 200 pesos gracias a Dios y pues aquí estaremos molestando a la ciudadanía mientras no nos den nuestros lugares que teníamos para vender” dijo la mañana de este sábado, Marili Aguilar Tlapa, representante de los autodenominados, “Vendedores Independientes”.