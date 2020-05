Un teatro la entrega de despensas de grupo criminal: CGJ. Fue montaje la entrega de despensas de supuesto grupo criminal; andando desesperados: Cuitláhuac García Jiménez. Como un montaje calificó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a la publicación de una fotografía de integrantes de las Fuerzas Especiales Grupo Sombra, célula perteneciente al Cartel del Golfo repartiendo despensas en la zona norte del estado.

Entrevistado, aseguró que tras acudir a la zona las Fuerzas de Seguridad constataron que únicamente habrían usado un vehículo para tomar una fotografía y de acuerdo a los pobladores, no hubo presencia de tales personas.

“Fuimos tras ellos y resultó que era una camioneta. Rápidamente bajaron, tomaron la foto. No sé si forzaron a las personas o no porque cuando enviamos a las Fuerzas de Seguridad las personas decían: no, aquí no llegaron. Fue falso. Incluso hubo un reportero que fue a preguntar a las personas si les habían repartido, y le dijeron que no. Resultó falso” expuso.