Uso de cubrebocas en Xalapa aún no es obligatorio: Regidor

Uso de cubrebocas en Xalapa aún no es obligatorio. Aún no puede considerarse obligatorio el uso de cubrebocas en Xalapa, ya que esta propuesta que hizo el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero ante el Cabildo no se ha publicado en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento, aclaró el regidor décimo, .

“Hasta que no quede publicado en Gaceta, no puede ser obligatorio” dijo este miércoles en entrevista.

Cabe recordar que Rodríguez Herrero propuso este martes en Sesión de Cabildo celebrada en el palacio municipal que “a partir de este momento, en atención a lo que plantean nuestras autoridades del Sector Salud, es obligatorio el uso de cubrebocas”; sin embargo habría quedado sólo como una propuesta, explicó el edil.

Sin embargo, al ser una estrategia el uso de los cubrebocas, reconoció que el Ayuntamiento de Xalapa debe ahora hacer esfuerzos por repartirlos a la población.

“Ahora tenemos que hacer un esfuerzo como Ayuntamiento para surtir a los ciudadanos. De por sí, la economía está golpeada, tenemos que hacer un esfuerzo para ayudarlos y que les lleguen a ellos estos tapabocas”.

El anuncio de la obligatoriedad del uso de cubrebocas que hizo ayer el alcalde incluso generó que los ciudadanos pensaran en posibles sanciones de acatar esta recomendación sanitaria para evitar contagios de COVID-19.

Para esto, el Ayuntamiento de Xalapa signó un acuerdo con una empresa de textiles para la producción de al menos 300 mil cubrebocas que serán repartidos de manera gratuita a la población de esta capital.

“A partir de este momento es obligatorio el uso de cubrebocas y el ayuntamiento los entregará gratuitamente” reiteró.

De igual forma los operadores del transporte público deberán usar cubrebocas y dar gel antibacterial a los pasajeros.

Toda vez que fue declarada la Fase 3 de la Emergencia Nacional Sanitaria en nuestro país, habrá más acciones en esta ciudad, como la obligatoriedad de lavar y desinfectar las áreas públicas, además se sancionará a los comercios que sigan abriendo sin ser de actividades esenciales. Los que sí lo sean deberán usar cubrebocas y gel antibacterial.

De igual forma se restringirá el número de pasajeros en el servicio de transporte.

Rodríguez Herrero dijo que ante la “imposibilidad” de cerrar tianguis y mercados, los comerciantes que oferten productos no esenciales serán sancionados económicamente.

Por Héctor Juanz