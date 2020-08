Vecinos de Xalapa frenan trabajos en el Parque La Loma

Vecinos de Xalapa frenan trabajos que se estaban realizando en el Parque de La Loma en la colonia Emiliano Zapata de la ciudad.

El parque se encuentra exactamente en el Circuito Presidentes esquina con Camino Antiguo a Coatepec, en la colonia Emiliano Zapata.

Los vecinos de Xalapa ya habían expresado su descontento antes esta situación, en cuanto supieron que había llegado la constructora al lugar. Ahora buscan frenar los trabajos que se estaban realizando en el lugar.

Por: Héctor Juanz

Xalapa, Ver.- Esta mañana un grupo de vecinos paró los trabajos que iniciaron en el parque La Loma, ubicado cerca del Circuito Presidentes.

Se trata de un área estatal y de acuerdo a las autoridades municipiales, no hay certeza de que ahí se pretenda construir una comandancia de la Guardia Nacional. Como lo acusaron los vecinos de Xalapa inconformes.

Los habitantes de esta zona piden que se les informe el destino de esta espacio usado para el esparcimiento.

Ya previamente se había informado en el lugar donde está situado el parque se pretende la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional; sin embargo al no haber ningún documento de alguna dependencia municipal o estatal, temen que se trate de alguna invasión.

“No existe ningún pedimento, ningún trámite de licencia. No hay nada ni municipal ni en el estado. Ni si quiera existen estudios de impacto ambiental, que son los primeros que se presentan. Al no haber nada, nosotros tememos que esta obra vaya a ser una obra particular y que vaya a ser una invasión. Ese es el temor que tenemos los vecinos”.