Vendedoras de legumbres en Xalapa piden despensas. Integrantes del Movimiento Independiente de Lucha Social (MILES) se manifestaron esta mañana en la Plaza Lerdo de Xalapa para denunciar que el Ayuntamiento no quiso entregar despensas a algunas vendedoras de legumbres que se instalan en el centro de esta ciudad por ser originarias de otros municipios.

“En el caso del Gobierno de Hipólito Rodríguez, ve a las compañeras de una forma racista, no quiere respaldar como una emergencia humana. Hemos estando solicitando que se apoye a las compañeras, ellas trabajan en la vía pública y sus ventas cayeron hasta lo más bajo. La petición que hicimos y hablamos con el Director de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, para que apoyen a las compañeras con algunas despensas. Se nos pidió un listado, se hizo y una vez buscándolo nos dijo que las compañeras no son merecedoras de estos apoyos porque la mayoría no son de aquí de la ciudad de Xalapa” pisierdijo Magno Méndez Gallardo, representante del MILES.