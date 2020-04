Xalapeños apuestan a la venta de cubrebocas. En Xalapa como en otras ciudades, algunos comerciantes apuestan a la elaboración y venta de cubrebocas cuya demanda aumentó con motivo de la actual contigencia.

David Melgarejo es un micro empresario que se ha dedicado a la elaboración de bolsas de piel, pero ante la crisis económica que ha generado la pandemia de coronavirus, ahora fábrica y vende cubrebocas de tela.

“Nuestro trabajo es la bolsa para dama, pero ahorita se nos ocurrió hacer los cubrebocas. No era nuestro giro. Están muy caros aquí en Xalapa, nosotros los estamos dando a dos por 15 y de mayoreo en 150” dijo en entrevista.

Actualmente da empleo en los talleres de elaboración en la ciudad de Puebla a diez personas y en Xalapa ya lo han contactado para vender alrededor de 6 personas. Su establecimiento se ubica en la esquina de las calles Américas y Niños Héroes.

David busca que el Ayuntamiento de Xalapa promocione sus cubrebocas para aumenta sus ventas, pues asegura que cada vez aumenta el precio de los materiales para elaborarlos, lo que requiere de mayor inversión.

“Los trajimos al Ayuntamiento, dijeron que los iban a obsequiar. Que nos promocionen, es un trabajo muy noble y a parte le están dando trabajo a más gente”.

Otros comercios dedicados a productos textiles también han adecuado sus ventas para ofertar los cubrebocas de tela que son una opción ante la escasez que ya se presenta en varias farmacias.

Cabe recordar que negaron multas en Xalapa a personas que no usen cubrebocas. No habrá sanciones en Xalapa para quien no use cubrebocas, aclaró el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero.

“Es mentira, nosotros no estamos cobrando cuotas…No vamos a sancionar, pero es importante hacerlo” dijo este viernes a pregunta expresó el alcalde.

Por: Héctor Juanz