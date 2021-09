Veracruzanos entregaron 5 medallas a la delegación de México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Xalapa, Ver.- La Secretaría del Medio Ambiente alista una denuncia contra el ex Director de Control de la Contaminación de dicha dependencia, quien a finales de la pasada administración yunista no exigió los estudios de impacto ambiental para que se construyera de la Torre Centro en el puerto de Veracruz.

Juan Carlos Bautits Contreras, actual titular de esta dependencia dijo que la Procuraduría del Medio Ambiente investiga dicha irregularidad y confirmó que la SEDEMA ya revocó dicho trámite:

«La SEDEMA solamente revocó el permiso por violación a un procedimiento. No emitieron ninguna evaluación de impacto ambiental. Un funcionario de la administración anterior emitió un documento el cual no es válido para el procedimiento para poder emitir la evaluación…se está armando el expediente para su denuncia. Es el ex Director de Control de la Contaminación de la SEDEMA… se saltó un documento, inventado para decir que no era necesario un requisito».