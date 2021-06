Verónica Castro se muestra al natural en redes sociales

México. – El actor Tomás Goros, rompió el silencio y se sinceró sobre su experiencia al contagiarse de Covid-19, enfermedad por la cual fue intubado en abril.

A más de un mes de haber sido dado de alta, Goros compartió en una entrevista a “Todo para la mujer” su experiencia con la enfermedad que lo llevó al borde de la muerte y narró los momentos de angustia que vivió.

En la entrevista, el actor de “El Señor de los Cielos” confesó que, al momento de enfermarse, se encontraba en Veracruz filmando una película, y aunque había semáforo verde, tuvo contacto con muchas personas.



Contó, además, que es ese estado tiene muchos fans, por lo que constantemente se le acercaban las personas para tomarse con él. A pesar de eso, Goros piensa que el llevar un estilo de vida saludable es lo que lo ayudó a salir adelante y recuperarse.

“Quiero pensar que en gran parte de lo que me hizo librar esto es que siempre he llevado una vida sana. He sido una persona que se alimenta bien, nunca he sido fumador, no consumo drogas, sí bebo, pero con medida. Mi cuerpo creo que respondió muy bien al tremendo trauma que es tener un virus, pero de todas maneras hay riesgo”, agregó.