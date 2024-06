Verstappen consigue la ‘pole position’ del GP de Austria; ‘Checo’ Pérez largará octavo

Austria.- El triple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), voló sobre el trazado austríaco del Red Bull Ring para conseguir la ‘pole position’ y marcar distancias con el británico Lando Norris (McLaren), segundo, y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), que acabó octavo.

Verstappen completó un giro prácticamente impoluto al circuito austríaco dejando a Norris a más de cuatro décimas y superando también a su compañero de equipo.

El astro neerlandés está ahora mismo a 71 puntos de Norris y a 77 del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que finalizó sexto, dos puestos por detrás de Sainz- en el Mundial de pilotos, pero busca seguir ampliando distancias.

Infatigable en la tarea, firmó un tiempo inigualable a pesar de que ‘Checo’ Pérez, su compañero de equipo, estuvo a casi un segundo -888 milésimas-, y se llevó una nueva ‘pole position’ para redimirse de la segunda plaza que consiguió en la ‘qualy’ de Montmeló (Barcelona), donde Norris le ganó la partida.

Con el público a favor en el circuito local de la escudería, Verstappen encadenó su cuarta ‘pole position’ consecutiva en el Red Bull Ring -desde 2021- y sigue descontando grandes premios para repetir por cuarto Mundial consecutivo como campeón, pues ya acumula 71 puntos de ventaja a falta de la carrera de este domingo.

Las distancias se acortan, pero sus manos logran lo que el coche ya no consigue, que es seguir generando diferencias sobre sus rivales. Si en la clasificación para la carrera al sprint y en la propia carrera fueron los McLaren sus grandes rivales, Sainz también se quiso apuntar a la fiesta.

La escudería italiana volaba, pero no sólo con Leclerc, sino también con Sainz, que marcó el mejor tiempo de la Q1, mostrando sus cartas y reivindicándose una vez más. Todavía mejoró su tiempo en la Q2, aunque no le sirvió para batir al insaciable Max Verstappen, que se apoderó de una primera plaza que ya no soltó hasta el final de la jornada.

Pero sí le sirvió para mejorar la quinta plaza de la clasificación de este viernes y acabar cuarto, dos posiciones por delante de Leclerc, que suma dos malas clasificaciones consecutivas.

Si este viernes se le paró el monoplaza a la salida del pitlane, este sábado se salió de la pista en el tercer sector cuando llegaba lanzado para mejorar los tiempos de los Mercedes y se tuvo que conformar con una sexta plaza que, al menos, mejora el décimo lugar desde el cual salió en la sprint.

Peor clasificación vivieron los Aston Martin. Ni el español Fernando Alonso, que acabó decimoquinto, ni el canadiense Lance Stroll, que saldrá decimoséptimo este domingo, pudieron pasar a la Q3 del circuito austríaco, que, tras Barcelona, muestra el poco desarrollo del vehículo de la escudería británica.

En un circuito con largas rectas y pocas curvas, apenas diez, el Aston Martin continúa sin tener una velocidad punta, ni ser consistente a una vuelta, lo que merma las opciones de un Alonso que ya avisó en la mañana de este sábado con que la carrera de este domingo sería “dura”, tras acabar décimo quinto al sprint.

También será duro este domingo para ‘Checo’ Pérez. El piloto de Guadalajara no encuentra el ritmo y se vio superado por los siete pilotos de las cuatro principales escuderías de la parrilla. McLaren, Mercedes, Ferrari y también Verstappen fueron más rápidos que el piloto de 34 años que, una clasificación más, continúa generando dudas que no resuelve en las carreras.

Esta clasificación se realizó horas después de que el triple campeón del mundo se alzara con la victoria de la carrera al sprint, después de liderar toda la carrera y sobrevivir a los envites de los dos McLaren, que aunque intentaron con más esperanza que acierto adelantar al neerlandés, no pudieron superar al astro neerlandés, que ya cuenta con 71 puntos de ventaja sobre el británico Lando Norris (McLaren) en el Mundial de pilotos.

