Vicente Fernández padece síndrome de Guillain-Barré

Guanajuato.- Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”, es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos de la televisión mexicana pues a lo largo de toda su carrera ha estado presente en los programas de espectáculo más reconocidos como Ventaneando por lo que se ha ganado el cariño del público.

El conductor tuvo que ausentarse el día viernes del programa Con permiso de Unicable programa que conduce junto a Martha Figueroa para dar los pormenores y noticias más destacadas de los espectáculos y sorprendió a todos al revelar que fue internado de emergencia en un hospital de León, Guanajuato, la noticia la compartió el mismo en un vídeo en el cual se le puede ver en una camilla de hospital vistiendo una bata quirúrgica y una intravenosa.

“Estoy en León, de urgencia me operaron una hernia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. Dos por uno, también me convino. Pero aquí estoy, ya para la próxima semana espero estar de cuerpo entero”, dijo el periodista desde la sala de nosocomio.