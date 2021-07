Vicente Fernández reaparece en redes sociales tras haber sido hospitalizado

Estados Unidos.- El padre del famoso actor Robert Downey Jr, quien le da vida al superhéroe de Marvel, Iron Man, murió mientras dormía.

Rosemary Rogers, quien era la esposa del reconocido cineasta, fue la encargada de dar a conocer la noticia de que su marido había muerto.

Apenas el mes pasado el actor había cumplido 85 años y durante cinco años se mantuvo luchando con el Parkinson.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su fallecimiento.

¿Quién fue Robert Downey Sr.?

Robert Downey Sr. fue un actor y director estadounidense que participó en filmes como “Boogie Nights”, “Magnolia” y ” To Live And Die in LA”.

Como director fue reconocido por sus películas clásicas como “Putney Swope” y “Greaser’s Palace”.

Downey se casó tres veces, su primer matrimonio fue con la actriz Elsie Ann Downey, con la que tuvo dos hijos: la actriz y escritora Allyson Downey y el famoso actor Robert Downey Jr.

Su segunda esposa, la actriz y escritora Laura Ernst falleció en 1994 por una esclerosis lateral amiotrófica.

Posteriormente se casó con Rosemary Rogers, autora de varios libros, con quien tuvo otros dos hijos: el actor y músico Henry Downey y el escritor Anthony Downey.

