Vicentinas de ‘San Vicente de Paul’ realizan bazar con causa en Tuxpan

Tuxpan Ver.- Molestia causó a los padres de familia, que por falta de agua sus hijos no tuvieran clases, pues los directivos y la sociedad de padres de familia prefirieron suspender clases a tomar recursos de la sociedad de padres para poder adquirir agua a través de las pipas, cabe recordar que fue durante el fin de semana que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) suspendió el suministro de agua en toda la ciudad, por los trabajos de mantenimiento que llevó acabo.

Los padres inconformes señalaron que suspender clases por ese motivo es una tontería, pues para eso es la cuota que dan a la sociedad de padres de familia al inicio del ciclo escolar, “No son ni 100 ni 200 pesos los que damos son mil pesos o más dependiendo de los hijos que tenemos inscritos en la escuela, y se supone que ese recurso es para mejoras del plantel, en ello también entra la falta de agua, acaso no pudieron pagar 200 o 300 pesos que cobraría una pipa por el llenado del tinaco”.

Agregaron que “Si la CAEV no manda agua en una semana o en un mes, no habrá clases en ese tiempo que va a pasar, de por si con la pandemia ya nuestros hijos se a trazaron mucho, ahora porque no hay agua no van a tener clases”

Los padres de familia mencionaron que los alumnos solo van dos días de la semana a clases, siendo estos lunes y martes por lo que suspender las clases por falta de agua se les hace una tontería, además que estos se están adaptando a la nueva normalidad, lo que causa descontrol también entre ellos.

