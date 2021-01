7 cosas que no debes hacer con tu multicontacto

México. – Descubre las esperadas y acertadas predicciones de la famosa astróloga y tarotista cubana Mhoni Vidente de este jueves 07 de enero de 2021 para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Averigua lo que los astros te tienen preparado en el amor, salud, familia, dinero, amigos y trabajo y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que se encuentran a tu alrededor. ¡NO TE LOS PUEDES PERDER, TE VAN A SORPRENDER!.

Foto: Los Escándalos

ARIES

No compres a lo loco, mide un poco tus gastos Aries, aunque tampoco te agobies. Podrías tener alguna discusión con tus jefes o compañeros, intenta evitarla. Tus compañeros te ayudarán frente a un contratiempo profesional, confía. No te desanimes con el trabajo, pronto irá mucho mejor, la racha cambiará.

Respecto al amor, hay una persona que tiene mucho interés en conocerte bien, podrías probar. Alguien a quien creías conocer te dará una sorpresa agradable, disfrútala.

Ten cuidado con tu carácter y no te metas en problemas, lo puedes lamentar. Físicamente estas bien, pero necesitas tranquilizarte un poco, desacelera, tu salud te lo agradecerá.

Te tomarás la vida con calma y tranquilidad, te recuperarás mucho este día. Intenta hacer comidas más ligeras y equilibradas, así te sentirás mejor. No tengas dudas en invertir dinero en tu imagen, te vas a ver realmente bien.

TAURO

Tendrás que ser muy tenaz para lograr tus objetivos Tauro, pero puedes hacerlo. Tus perspectivas de futuro son algo confusas, espera un tiempo para aclararte. Hoy serás una persona imprescindible en el trabajo, procura estar a la altura.

La economía te puede dar algún que otro susto, pero irás solucionándolo. Serás el apoyo de tus amigos hoy, sabrás prestarles la ayuda que puedan necesitar. Tendrás que elegir mejor tus compañías y vigilar a quien cuentas las cosas.

No te hundas, tu mala racha ya pasó y esto es sólo un bache, mejorarás. Tu vida está algo estancada en temas de amor, procura salir más de la rutina. Te vendría muy bien hacer yoga o algo similar para relajarte, es efectivo.

Tienes un buen estado físico, pero dedicas poco tiempo a cuidarte, míralo. Tu forma de vida es la culpable de alguno de los males de tu salud, organízate mejor.

GÉMINIS

Tu situación laboral dará un giro importante Géminis, mantente alerta a lo que pase. Puede que tengas algún percance en el trabajo, pero será de poca importancia. Te ofrecerán nuevos proyectos de empleo, mira a ver si te interesa.

Tu vida sentimental se ha vuelto rutinaria, trata de renovarte. Deja a un lado los rencores y disfruta de las cosas buenas que tienes. Tu simpatía será contagiosa y serás el centro de las reuniones, lo pasarás bien.

Tienes un momento muy bueno para todo lo relacionado con el amor. Estarás con mucha actividad mentalmente y comunicativo, resolverás todo lo que se presente. Tienes energías para disfrutar al máximo de todo lo que surja en este día.

En estos próximos días descansarás muy bien y eso se notará en tu rendimiento. Es un momento propicio para introducir en tu vida importantes cambios.

CÁNCER

Inicias una etapa de asentamiento y estabilidad Cáncer, te servirá para recuperarte. No dejes el trabajo para luego, será peor. Estos días tendrás sorpresas poco agradables con la economía, pero mejorarás. Dispondrás de más desahogo económico de lo que esperabas a pesar de las sorpresas, te irá bien.

En el amor, tu pareja estará inclinada hacia ti hoy, será que te has portado bien. Quieres hacer un viaje, pero necesitas ahorrar un poco, lo puedes lograr.

Haz caso de tu intuición y sigue tu primer impulso, te dará resultados. Te sientes muy optimista y esto repercutirá en unos resultados positivos. Este día tendrás más tiempo libre, descansa o disfruta como quieras.

Cuida tus horarios, serán la clave en tu salud, para que todo funcione adecuadamente. No te olvides de los buenos hábitos, son los que hacen que gocemos de energía.

LEO

Vas a pedir consejo a alguien experto Leo, y tu economía irá mucho mejor. En el terreno laboral no te conviene forzar las cosas, ve con cuidado. Podrías recibir un dinero por parte de tu familia que te vendrá muy bien.

Te costará trabajo conseguir lo que te deben, pero si insistes lo lograrás. Un amigo te informará sobre una oportunidad laboral, quizá te interese. Tendrás una cierta propensión a las discusiones, pero puedes contrarrestarla.

Aprovecha tu buena racha para arriesgar un poco más en las decisiones que tomes. Cambiarás el enfoque de tus asuntos y descubrirás nuevos y acertados caminos. Si practicas deporte mejorarás mucho tu calidad de vida, te fortalecerás.

Tu salud va a ser muy buena, pero no te confíes, no dejes de cuidarte un poco. Deberías procurarte todo el descanso que realmente necesitas, no te excedas.

Foto: Freepik

VIRGO

Pide lo que quieras en el trabajo Virgo, estás en buena racha y debes aprovecharlo. Debes tener cuidado con los negocios o contratos que te propongan estos días. Puede haber una mejora interesante en la relación que tienes con tus jefes.

Te gustaría afrontar nuevos retos intelectuales que te estimulen y debes hacerlo. Tienes que vencer tus temores y lanzarte a la aventura, tienes mucho que ganar.

Tu vida social estará muy activa estos días, todos requerirán tu presencia. La familia te puede dar algún problema, pero puedes intentar calmarlos. En estos días deberás tomarte las cosas del amor con calma y reflexionar antes de actuar.

Estás bastante bien, ahora procura no alterarte por las cosas poco importantes. Te vas a mantener en forma y con la mente despierta, estás en buena racha. Últimamente te lo tomas todo demasiado en serio, procura relajarte un poco.

LIBRA

Si tenías una deuda pendiente Libra podrás pagarla y te sentirás muy bien por ello. Si no buscas el momento propicio, no vas a conseguir nada laboralmente. Te propondrán que vuelvas a un antiguo puesto de trabajo u otra actividad.

Has demostrado tu fuerza de voluntad y eso se valorará por fin. En el amor, tus relaciones están en un punto estable, goza estos momentos de tranquilidad.

Tus amigos no querrán separarse de ti, lo vas a pasar muy bien este día. Tu creatividad aflorará de ti este día, busca una manera de encauzarla. Vas a invertir dinero en tu salud o en tu estética, y te verás muy bien.

Hacer ejercicio físico te sentará en estos días mejor que nunca, no lo dejes. Por fin podrás despejarte y relajarte. Harás algo que te divierta realmente. En este día se te recomienda descansar bien o hacer algo para reforzarte.

ESCORPIO

Si tienes un proyecto en el trabajo desde hace poco Escorpio, tendrás que tener paciencia, ya saldrá. Lee bien las cosas antes de firmar nada, estudia a fondo los documentos. Tendrás suerte con el dinero, prueba a hacer alguna inversión arriesgada.

Puedes tener problemas si sigues gastando sin control, intenta moderarte un poco. No dudarás en ayudar a un amigo en apuros y te lo agradecerá con creces. Intenta sacar el máximo de tiempo posible para tu familia, te aportarán mucho.

Te impresionará la rápida mejora o avance de tus asuntos pendientes este día. Recibirás buenas noticias que cambiarán tu estado de ánimo, te alegrarás. Trata de comer sano, evita comer fuera de casa los días que te sea posible.

Durante estos días te sentirás con dinamismo y vital, podrás hacer de todo. Vas a dedicar más tiempo a tu bienestar físico, y por lo tanto te sentirás bien.

SAGITARIO

El trabajo te dará muchas satisfacciones Sagitario, céntrate en él este día. Se puede conseguir algún triunfo, sigue trabajando para continuar en racha. Tienes algo de tendencia a realizar gastos innecesarios, intenta controlarte. Vas a pasar unos días muy divertidos conociendo gente nueva e interesante.

Solucionarás problemas pendientes y podrás actualizar por fin tu agenda. Tendrás relaciones muy positivas con la gente de tu entorno en general. Tendrías que poner un poco de orden en tus asuntos del amor, te estás sobrecargando.

Las discusiones y las tensiones te pueden afectar este día, intenta evitarlo. Buscarás la armonía que necesitas para aumentar tu bienestar, y lo conseguirás.

Te sobrará energía y entusiasmo en el trabajo, todo saldrá como quieres. Tu estado de salud será bueno en general, aunque debes abrigarte para no coger frío.

CAPRICORNIO

Capricornio, pronto tendrás que hacer una compra importante, no te excedas con los gastos. Tendrás que tomar una decisión importante de trabajo, sigue tu intuición. Habrá cambios profesionales, que sean positivos o no, dependerá de tu actitud.

En las responsabilidades entrarás en una etapa de estabilidad que te sentará bien. En tus relaciones personales puedes tener algún problema, pero pronto pasará. En el amor, estarás en condiciones de conquistar a una persona que te gusta hace tiempo.

Con la familia tendrás que tener diplomacia y pensar las cosas antes de hablar. Te conviene descargar el exceso de adrenalina, prueba a hacer ejercicio.

Si te sigues tomando en serio la alimentación, tendrás buenos resultados en tu salud. Tu estado físico es muy bueno y contagiarás energía, estarás muy bien. Vas a empezar a ver la vida de una forma más positiva y optimista este día.

ACUARIO

Actúa con prudencia delante de tus jefes Acuario, no es el momento de arriesgar. Debes evitar la rutina en el trabajo, intenta introducir algún tipo de cambio. Laboralmente has puesto toda la carne en el asador y ahora podrás relajarte.

No dudes en pedir ayuda si haces algo por primera vez, así quedarás mejor. Tu familia te hará pasar momentos agradables, tu relación será muy buena. En el amor, las citas y encuentros que tengas serán variados y divertidos, lo pasarás bien.

Tendrás mucho magnetismo, habrá muchas personas que se sientan atraídos hacia ti. Estos días van a estar plagados de reuniones e invitaciones, no pararás. Mantén una actividad física constante y te sentirás mucho mejor, piénsalo.

Harás las cosas que más te gustan y disfrutarás de tus aficiones favoritas. Una actitud positiva es la mejor medicina para todos los males, inténtalo.

Foto: La Verdad Noticias

PISCIS

Sufrirás envidias en el entorno laboral Piscis, y con razón, actúa con prudencia. Revisa tus cuentas y tus papeles del banco, tiendes a descuidarlos de más. Si quieres tener más tiempo para ti, procura llevar al día el trabajo. Serás muy popular en ambientes distintos a los que frecuentas normalmente.

Alguien que te quiere te hará un regalo o te sorprenderá con algún detalle de amor. Si no tienes pareja procura salir un poco más y la encontrarás, pon de tu parte.

Tendrás muy buenas relaciones este día con los nativos del signo de Virgo. Te adaptarás muy bien a las circunstancias y le sacarás partido, te irá bien.

Notarás que tienes mucha energía, pero aun así debes descansar un poco más. Vas a tener unos momentos para analizar tu vida y tomar decisiones importantes. Te apetecerá salir a pasear, relajarte e ir a tu ritmo, y debes hacerlo.

Con información de Mhoni Noticias

