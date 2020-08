Alexitimia es el nombre el trastorno neurológico que no permite hacer corresponder las acciones con las emociones. Y por lo tanto no te permite expresarte.

Las personas que sufren Alexitimia suelen ser distantes, rígidas, sin sentido del humor, aburridas, introspectivas y carentes de imaginación. A las cuales generalmente se las ve con malos ojos, ya que a muchos se los tacha de psicópatas.

La realidad es otra y dista mucho de los que puedan creer porque estás personas buscan o necesitan la aceptación social.

Relacionarse con compañeros de trabajo e incluso son obedientes con sus superiores ya que el mismo trastorno les dificulta la toma de decisiones. Porque en estas también entran a jugar las emociones.

Los que padecen Alexitimia no pueden identificar las emociones que experimentan y no pueden expresarlas verbalmente.

Los especialistas explican que no es que las personas con Alexitimia carezcan de sentimientos, si no que aún no los han podido desarrollar.

Por ejemplo, a la hora de estar en pareja, ellos están con alguien porque supuestamente así debe ser. Pueden llegar a sentir atracción por otra persona e incluso mantener relaciones sexuales, pero no expresan nada más.

Alexitimia el trastorno que no deja expresar sentimientos

Julia Vidal, directora del centro de investigación Área Humana Psicología de la Sociedad Española de Neurología, dice:

“Cuando les abandonan lo único que alcanzan a decir es que creen que se sienten mal, sin saber a ciencia cierta qué es lo que eso significa”.

Según explica Vidal, existen dos tipos de Alexitimia la primaria y la secundaria. En el caso de la primera se da cuando las estructuras neurológicas sufren daños por tumores cerebrales o esclerosis múltiple.

Mientras que en el caso de la segunda Alexitimia se da por un trauma emocional o un desorden en el aprendizaje emocional. Aunque también suele estar ligada los primeros síntomas del Parkinson.