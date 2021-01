Colores que puedes usar en tu hogar para las buenas vibras este 2021 según el Feng Shui

México.- Descubre lo que la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente le tiene preparado a cada uno de los 12 signos del zodiaco gracias a sus acertadas predicciones.

ARIES

Aries, quizá tengas que rechazar una oferta de trabajo por falta de tiempo. Vas a gastar mucho menos de lo que pensabas y estarás bien económicamente. Piensa bien las cosas antes de decidir, ve con cuidado.

Te gastarás parte de tus ahorros, pero lo tenías previsto. Tendrás que ayudar a un familiar con una crisis de nervios, lo necesita. Puedes tener vaivenes emocionales que te conviene controlar, por tu bien.

Tu carisma va a hacer que tengas éxito con tus relaciones en el amor, te irá bien. Vas a atraer a los demás como un imán, estás de suerte para las relaciones.

Debes hacer todo lo posible para conservar la salud, la tienes delicada. Al empezar el día puedes estar con algo de bajón, pero los sucesos te animarán. Si haces ejercicio conseguirás dormir mejor y te sentirás en forma otra vez.

TAURO

Tauro, arreglarás unos asuntos que tenías pendientes en este día. Trabajarás con entusiasmo y pronto verás como reconocen tus méritos. Te pondrán a prueba en el trabajo y la pasarás con bastante soltura. Ten cuidado con los gastos necesarios pero excesivos, organízalos un poco.

Te apetece pasar momentos tranquilos con tu pareja o amigos y lo puedes hacer. No te preocupes mucho por los temas sentimentales, dale tiempo al tiempo.

En el plano del amor, este es un momento favorable para pasar a la acción. Vas a abrirte a la comunicación con tu pareja, lo cual te beneficiará mucho.

Vas a encontrarte muy bien tanto física como mentalmente, disfruta el momento. Pasas por un periodo muy dinámico y de muy buena salud, no vas a parar. Estás con nervios a causa de los astros, pero en poco tiempo se te pasará.

GÉMINIS

En el trabajo notarás algo de tensión entre tus compañeros Géminis, no entres al trapo. Si te metes en negocios con un socio puede irte bien, es el momento. Debes buscar asesoramiento financiero para tus ahorros, puedes sacarles partido.

En el amor, vas a recibir una sorpresa de tu pareja que te producirá una gran ilusión. Si quieres pasar momentos especiales este día, acércate a Cáncer y Capricornio. Una nueva amistad puede serte de mucha ayuda en el futuro, estate pendiente.

No dejes que tu vida se reduzca a las responsabilidades, tómate un descanso. Tienes mucha energía mental para estudiar o llevar a cabo tus ideas recientes.

Ten cuidado con los excesos, hoy es un día para la moderación en general. Te vendría bien encauzar el exceso de energía haciendo algo de deporte. No te dejes llevar por tu imaginación, elimina esos pensamientos de tu mente.

CÁNCER

Tendrás ideas nuevas en el trabajo Cáncery debes ponerlas en práctica, son buenas. Puede que haya conflictos laborales, procura no involucrarte como sea. Tienes tendencia a gastar de más y debes intentar controlarlo de algún modo. Puede que tu pareja te sorprenda con un detalle que te ilusione bastante.

No prestes mucha atención a los rumores o comentarios, sigue tu intuición. Tendrás noticias inesperadas y positivas sobre alguien que te interesa.

Te encontrarás con situaciones difíciles, pero las resolverás con prudencia. Estás bien, te sientes saludable y optimista, entras en una buena racha.

No le temas al futuro, aunque en estos días no te vaya bien del todo, las cosas cambiarán. Deberías tomarte un descanso, si te recuperas lo verás todo mucho mejor. Los astros te favorecen y tu salud será estupenda, te sentirás muy bien.

LEO

Si no tienes trabajo, ahora puedes encontrar algo Leo, aunque sea temporal. Te plantearás nuevos retos y los sacarás adelante próximamente. No tientes a la suerte, hoy te conviene dejar todos los cabos bien atados. No trates de impresionar a nadie tirando la casa por la ventana, no hace falta.

Hoy estarás muy bien y todo esto te dará buena suerte en el amor. Tendrás que encontrar un equilibrio entre tus intereses y los de tu familia.

Hay algún riesgo de discusiones, pero podrás evitarlo si pones de tu parte. Tendrás molestias musculares por el cansancio, relájate un poco este día.

Te encontrarás muy bien tanto a nivel físico como mental, es un buen momento. Si buscas un bebé, estás en un buen momento para tenerlo, los astros lo favorecen. Tendrás pensamientos positivos que mejorarán tu vida en muchos aspectos.

VIRGO

Virgo, aprovecha la buena racha que atraviesas para ir de compras con tranquilidad. Puedes firmar un documento del trabajo muy beneficioso para ti en los próximos días. Aprovecha ahora para hacer esos arreglos necesarios en tu medio de transporte.

Podrías tener noticias sobre un dinero que viene de fuera o algo que esperas. Tendrás ganas de conocer gente nueva y de hacer amistades y puedes hacerlo.

Cambiarás en algo tu actitud con los demás y te dará buenos resultados. En el amor, tu pareja te apoyará en todos los problemas que tengas, habla con ella. Puede que te surja algún contratiempo en este día, pero lo podrás solucionar.

Con una sonrisa en el rostro verás como todo te sale mucho mejor. Procura descansar un poco, tómate un tiempo de relax para ti cada día. Necesitarás alguna actividad estimulante para la mente, quieres aprender.

LIBRA

Tendrás más facilidad para conseguir dinero Libra, si eres hábil, tendrás mucha suerte. El momento no es adecuado para cerrar negocios, pospón los trámites si puedes. De momento tendrás que esperar para solucionar ese problema, paciencia.

Tu iniciativa laboral te valdrá felicitaciones en el trabajo, no la inhibas. Haz caso de tu intuición y sigue tu primer impulso, que será acertado.

Si quieres que te vaya bien en el amor, no seas tan exigente, piénsalo. Hay ciertas tensiones entre tu pareja y tú, procura no ser tan exigente. Ten cuidado con lo que comes fuera de casa, por lo demás, estás muy bien.

Lo laboral te agobiará un poco, porque no te dejará tiempo para nada más. Físicamente no estás en tu mejor momento, tienes que cuidarte más a fondo. Tendrás paz y tranquilidad en tu vida, algo que ya te venía haciendo falta.

ESCORPIO

Te harán buenas ofertas laborales que te conviene estudiar con atención Escorpio. Tendrás nuevos retos en el trabajo que afrontarás bien y con éxito para ti. Si eres comerciante, vas a conseguir muy buenos beneficios en este día.

Tendrás que hacer lo que te digan laboralmente para evitar conflictos. Tienes ganas de viajar cuanto antes y si te lo propones (si no hay confinamiento), lo conseguirás.

Los astros favorecen a tu signo, todo te sonríe en el amor, sea lo que sea lo que busques. Saldrás a divertirte con pareja o amigos estos días y lo pasarás muy bien.

Notarás por fin una gran mejoría en un problema que venía desde hace tiempo. Tu forma física mejorará porque te estás tomando más en serio tus planes. Si te descuidas, no tendrás ni un momento de relax ni en lo laboral ni en casa.

SAGITARIO

Sagitario, no tomes decisiones drásticas en el trabajo, reflexiona antes de actuar. Tienes a los astros favorables al dinero y dándote suerte, estás en racha. Gastarás menos de lo que tenías pensado y te sentirás muy bien por ello.

Puedes tener algún problema con tu jefe, ten calma, pasará pronto. En el amor, si no tienes pareja, podrás encontrar a alguien gracias a la influencia de los astros. Alguien que te importa estará hoy especialmente pendiente y amable contigo.

Si tuvieras una actitud más positiva con los demás, te iría mucho mejor. Las tareas cotidianas te aburrirán, busca algo nuevo o entretenido para hacer.

No te obsesiones tanto por tu salud, estás bien y no vale la pena agobiarse por poca cosa. Quieres abarcarlo todo y eso no es posible, déjate ayudar por los demás. Deberías hacer un poco de deporte para descargar el exceso de energía.

CAPRICORNIO

Capricornio, será fácil que te pudieran ofrecer un trabajo temporal, aunque posiblemente no te interese mucho. Tus superiores van a aceptar todas tus ideas y proyectos, comunícaselos. Deberías adaptar tu economía a tus necesidades siendo un poco más realista.

Te llegarán novedades interesantes por parte de un compañero. Respecto al amor, si no tienes pareja, puede que empieces a interesarte por alguien de nuevo. Debes controlar tu generosidad o alguien puede abusar de ti, no te pases.

Tu familia no entiende que no estés más tiempo con ellos, los descuidas. Enfoca bien tu energía mental y verás cómo puedes resolver los problemas.

Te sientes bien y con actividad, pero trabajas demasiado, tienes que descansar más. Aprovecha tu tiempo libre para descansar y relajarte, lo estás necesitando. El nerviosismo y el cansancio podrían minar tu salud, los astros no te favorecen.

ACUARIO

Tendrás gastos imprevistos Acuario, intenta moderar tus desembolsos este día. Podrás solucionar, si quieres, viejas tensiones con un compañero de trabajo. Tienes por delante unos días de abundancia y de prosperidad económica. Los astros te pueden ayudar a conocer a alguien muy especial, debes confiar.

En tu vida va a haber muchos cambios que te pueden desconcertar, calma. En el amor, quizá no encuentres a la persona de tus sueños pero lo pasarás bien.

Vas a estar bastante más en familia y querrás viajar si es necesario. Vas a estar con un poco de melancolía, pero reacciona y anímate. Deberías llevar a cabo ciertas técnicas de relajación, te sentirías mejor.

Últimamente se te olvida todo, ten cuidado con los papeles o los perderás. Una sonrisa te ayudará a llevar la vida mucho mejor, tienes que animarte.

PISCIS

Tendrás que emplear todo tu ingenio para solucionar problemas Piscis, pero lo harás. Una indiscreción en el trabajo te puede perjudicar, procura evitarlo. No vas a tener muchas entradas de dinero, intenta administrarte bien. No te conviene empezar ninguna aventura profesional, tienes que ser prudente.

Vas a estar con muchos proyectos e ilusiones nuevas, gracias a los astros. Un amigo te tendrá con mucha intriga y una actitud misteriosa. Alguien que te gusta mucho podría hacerte una proposición estos días.

En la salud, posiblemente puedas tener un pequeño bajón de energía, cuida tus defensas, no te excedas. Te vas a aburrir mucho con las tareas cotidianas, tienes que variar las rutinas.

Deberías relajarte si quieres pasar el día sin problemas, cuídate un poco. Una persona querida te preocupa, pero en realidad no es nada importante lo que le ocurre.

