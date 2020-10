¿Cómo saber si su hijo padece Síndrome de Asperger?. De acuerdo a los estudios más recientes realizados por la comunidad científica, el Síndrome de Asperger (SA), es un trastorno que se diagnostica principalmente en niños, sin embargo se está diagnosticando cada vez más en adultos que buscan atención médica para afecciones de salud mental como depresión, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de hiperactividad con déficit de atención.

¿Cómo saber si su hijo padece este trastorno?

Este síndrome tiene alguna similitud con el Autismo, no obstante los estudios señalan que la inteligencia del niño con Síndrome de Asperger “es normal, pero lo más común es que posean un cociente intelectual (CI) total normal-medio o normal-bajo”.

Tiene la peculiaridad de que se hace presente principalmente en los varones, se diagnostica entre los cuatro y los once años de edad y es menos grave que el Autismo, de acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Pero, ¿cómo puede saber si su hijo padece Síndrome de Asperger?

A decir de los médicos, los padres podrían comenzar a notar los síntomas o signos del Síndrome de Asperger en sus hijos cuando llegan a los 2 o 3 años de edad, debido a que este se manifiesta en su comportamiento; se caracteriza por “un daño grave, persistente y clínicamente significativo, de la interacción social y patrones de conducta repetitivos, restringidos y esteriotipados. En contraste con el autismo, no hay atrasos clínicamente significativos en el lenguaje o en el desarrollo cognitivo”.

El reporte de la Organización Panamericana de la Salud refiere que entre los síntomas o signos de Síndrome de Asperger están la gran habilidad de memoria, el uso levemente raro del lenguaje, el uso de ejemplos literales que leen o escuchan; quienes padecen este síndrome suelen ser felices con rutinas y ambientes estructurados, y continuamente muestran mal comportamiento por frustración y ansiedad.

Asimismo suelen tener intereses limitados o una preocupación inusual con un objeto en particular hasta la exclusión de otras actividades, además realizan rutinas o rituales repetitivos.

También destacan algunas peculiaridades en el habla y el lenguaje, como hablar de manera demasiado formal o monótona. Presentan también problemas con comunicación no verbal, inclusive el uso restringido de gestos, expresiones faciales limitadas o inadecuadas, o una mirada peculiar y rígida.

Como es natural, cuando los padres se enteran que sus hijos padecen el Sindrome de Asperger suelen preocuparse por la forma de vida que les espera a sus hijos, sin embargo, van aprendiendo los cuidados y el tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida.

Muchos de lo pacientes no son remitidos al psiquiatra debido a que no son considerados como un problema y aunque no hay un tratamiento específico, este consiste en manejar los síntomas conductuales y la comorbilidad de forma independiente.

Los datos epidemiológicos más recientes indican que el Síndrome de Asperger afectaría a unos 20-30 de cada 10,000 niños y serían 70 de cada 10,000 para el conjunto de Trastornos del Espectro Autista (TEA).

La misma Organización Panamericana de la Salud menciona que el Síndrome de Asperger fue descrito por primera vez en 1944 por el pediatra Austriaco Hans Asperger, quien también acuñó el término “autista” para caracterizar este trastorno en sus publicaciones. A partir de entonces, se ha ido develando la importancia de este trastorno, tanto por su elevada prevalencia, como por la repercusión social que comporta en las personas que lo padecen. A pesar de su descubrimiento en aquel entonces, el SA no fue reconocido oficialmente por la comunidad científica internacional hasta principios de la década de los noventa.

