Consejos para evitar lesiones en la piel por el uso del cubrebocas

México.- Descubre lo que te espera este viernes 05 de febrero de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Terra México

Aries

Este día continuará el beneficio de los astros en tu economía Aries y eso te gusta bastante. Aunque te vaya bien en la economía debes vigilar más tus gastos diarios. No dejes pasar una oportunidad importante o más adelante lo sentirás. Vas a poder cambiar de trabajo si quieres y eso te animará bastante.

Te va bien, pero debes ser prudente en cuestiones de familia, ten paciencia. Evita tener conflictos con tus amigos en este día, hay alguna propensión. Serás feliz con tu familia, aprovecha para superar rencillas, si las hubo.

En la salud, tu cuerpo te puede avisar de que necesita más cuidados, aún estás a tiempo. Tendrás un pequeño bajón anímico, pero lo superarás al cabo del día. Te recuperarás bien y también en cuanto a tu estado de ánimo. Te sientes bien, sobre todo mentalmente, y estarás con creatividad, sácale partido.

Tauro

Tauro, si tenías problemas con algún compañero de trabajo, ahora puedes solucionarlos. Préstale más atención a ese asunto que tienes pendiente, debes concluirlo. Puede que recibas algo que no te esperas, pero que te va a interesar mucho. Profesionalmente vas a tener buenas perspectivas, ya que puede haber cambios que te beneficien.

Piensa bien lo que dices estos días, debes ser prudente con las palabras, sobre todo en el amor. Deberías pedir consejo a tus amigos si tienes un problema personal, te ayudarán. Tengas o no pareja, posiblemente saldrás mucho y lo pasarás muy bien.

Te apetece hacer cosas nuevas y también viajar, aunque para ésto último posiblemente tendrás que esperar. Vas a dedicar más tiempo a cuidar tu aspecto físico y estarás con mucha atracción. Aunque te encuentres un poco débil de salud, no te preocupes pronto podrás recuperar tu energía.

Géminis

En el terreno profesional se te abrirán nuevas puertas Géminis, aprovecha el momento. Te harán propuestas que parecen interesantes, pero debes analizarlas bien. En el trabajo las cosas no van muy bien, pero no te preocupes porque en breve habrá mejorías.

Si te interesa alguien no muestres indiferencia, tienes una buena racha en el amor. Si habías discutido con alguien de tu entorno ahora te puedes reconciliar. Vas a cuidar más de tu estética y lo harás con mucho éxito, te verás muy bien.

Si evitas tu tendencia a complicarte la vida, todo te irá muy bien, ten calma. Trata de encontrar aunque sea un breve momento de tranquilidad y descanso. Tendrás una actitud positiva que te va a beneficiar en muchos aspectos, especialmente en tu salud. Tu organismo puede mejorar después de una racha regular, te animarás.

Cáncer

Cáncer, podrás hacer de tu trabajo un lugar más tranquilo, pero debes poner de tu parte. Si te centras en tus tareas para no tener problemas, con menos esfuerzo las terminarás antes y mejor. Tu economía no va como te gustaría, pero empezará a mejorar en este periodo. Recibirás ofertas prometedoras que te harán replantearte lo que tienes.

El diálogo tendrá que estar presente en todas las relaciones que tengas. Si te habías distanciado de alguien, ahora es un buen momento para la reconciliación. En el amor puedes tener novedades, aunque quizá no sea lo que esperas.

Te sientes alegre, muy bien y capaz de todo, aprovecha la buena racha. Ten cuidado con los pequeños problemas que con el tiempo pueden aumentar. Vas a sentirte espiritual y con ganas de cuidarte en todos los sentidos, te sentará maravillosamente bien.

Leo

Leo, pronto recibirás una buena recompensa a tus esfuerzos en el trabajo, sigue así. En tu entorno laboral vas a hacer gala de tus dotes de organización, te irá muy bien. Te vendría bien estudiar cosas nuevas que te ayuden en tu profesión. En cuanto al amor, tendrás varias opciones frente a ti, considéralas bien antes de decidirte.

No siempre se tienen ocasiones de esta índole, aprovecha la situación. A veces tienes la sensación de que te engañan, pero en realidad no es así. Tendrás un encuentro que te reportará grandes beneficios en algún aspecto.

Si quieres mejorar tu calidad de vida, ahora puedes intentarlo con éxito. Te vas a encontrar en muy buena forma y si tenías algún problema de salud, mejorará mucho. Aún así parece que tienes el estómago un poco delicado, debes tener cuidado con la alimentación.

Foto: La Red

Virgo

Podrás llegar muy lejos a poco que te lo propongas Virgo, estás en un gran momento. Vas a empezar una época de cambios positivos en el trabajo, aprovéchala bien. Harás gastos para mejorar tu hogar y tu calidad de vida que te vendrán muy bien. Si has tenido problemas con alguien, háblalo, verás cómo se soluciona.

Has dejado cosas sin hacer pero ahora podrás solucionarlas sin problemas. Unos asuntos familiares que te preocupaban se van a solucionar pronto. No te dejes llevar por el mal genio, no te beneficia en nada, relájate.

En el amor, necesitarás mucha prudencia para que todo vaya bien con tu pareja, ten calma este día. Empezarás a ver la vida de una forma más optimista que en días pasados. Quizá tengas poca energía pero te vas a ir recuperando a lo largo del día. Sumergir los pies en agua caliente te produce un efecto relajante casi instantáneo, si le pones sal.

Libra

Libra, tu opinión será muy valorada por tus jefes, no dejes de decir lo que piensas. Piénsatelo muy bien antes de meterte en un negocio o trabajo nuevo ahora. Vas a sentir la necesidad de aprovechar el tiempo de un modo más efectivo. Debes rechazar una oferta poco clara que puedes recibir próximamente.

En el amor, conocerás muy pronto a una persona que te resultará bastante interesante. Sal a divertirte siempre que puedas, te vendría fenomenal conocer gente nueva.

Te llegan éxitos en lo sentimental y también alegrías en el área de la familia. Gozarás de bienestar y de buen ánimo sin importar lo que suceda este día. Tu estado de salud es muy bueno y vas a contagiar energía a los que te rodean. Hoy podrás demostrar a los demás todo lo que vales, estarás genialmente bien.

Escorpio

Habrá cambios en lo laboral que te beneficiarán, no desconfíes de ellos Escorpio. Por el contrario, si buscas trabajo, puede que encuentres a alguien que te abra las puertas. Procura no intentar abarcarlo todo en el aspecto profesional, a la larga no te beneficiará. Vas a abrir una nueva etapa en tu vida sentimental que debes aprovechar.

No provoques incidentes con tus amigos, son disgustos que te puedes ahorrar. Quizá te animes a interesarte por algo relacionado con el esoterismo y lo oculto.

En cuanto a tu salud, estarás muy sensible a todo lo que pase a tu alrededor, no dejes que te afecte. Te conviene descargar el exceso de adrenalina, prueba a hacer algo de ejercicio. Te sentirás muy fuerte físicamente y también en el plano mental, por lo tanto no te preocupes demasiado por ciertos pequeños desajustes.

Sagitario

Te entretendrás haciendo planes de trabajo para el futuro Sagitario, pero irán bien. Si tenías una deuda que te preocupaba, muy pronto vas a poder pagarla. Tu situación económica cambia a mejor, aprovecha si quieres mover tu dinero. En el amor atraviesas una época muy conquistadora, tendrás mucho éxito. Saca más partido de tu tiempo libre, no te pierdas ni una sola diversión.

Tus proyectos más queridos se pueden hacer realidad, sigue esforzándote. Las relaciones de pareja son cosa de dos, no intentes salirte siempre con la tuya. Tendrás fuerzas para reponerte de cualquier malestar, te sentirás muy bien.

Evita los esfuerzos físicos en este día, no es el momento más adecuado. Estás muy bien, pero debes eliminar de tu dieta lo que te sienta mal. Si haces una vida sana y comes un poco mejor comprobarás los efectos benéficos sobre tu salud de forma inmediata.

Capricornio

Capricornio, debes aprender a mantener las distancias en las relaciones de trabajo, te conviene. Empieza a controlar tu dinero, te estás pasando un poco con los gastos. Tu sentido de la responsabilidad va a ser valorado en tu empresa estos días. Diviértete si te apetece, pero no hace falta que gastes mucho dinero. Tendrás que expresarte más abiertamente si quieres que todo salga como quieres en el amor.

Si has tenido un malentendido con tu pareja, ahora vas a poder aclararlo. Tienes una racha estupenda para relacionarte con gente de Piscis y Tauro. Si estás preparando algún tipo de examen, los resultados serán positivos.

Deberías tomar unas vitaminas para subir las defensas, te sentirás mejor. Verás que tendrás mucha energía y vitalidad, y te sentirás con más actividad. Además, si practicaras algo de deporte, te podrías sentir cada día más joven y vital.

Foto: Diario de Cuyo

Acuario

Acuario, puede que te llamen la atención en algún aspecto, ten un poco de cuidado. Tu trabajo te exigirá más esfuerzo, pero muy pronto verás la recompensa. Si no tienes empleo, tendrás oportunidades de encontrarlo pronto. Alguien de tu familia va a darte una noticia muy buena, será una gran alegría para ti.

No desdeñes el apoyo de tu familia, te será más necesario de lo que crees. Tienes un buen momento para conectar con amigos que están lejos. Te encuentras con algo de inestabilidad a causa de los problemas, pero es temporal.

Puede surgir un problema que te impresione, pero en realidad no es para tanto. Estás bien, pero te convendría adoptar unos hábitos de vida más sanos. El descanso es necesario y algo fundamental para una buena salud, trata de proporcionártelo.

Piscis

No desfallezcas en el último momento Piscis y al final conseguirás sacar las cosas adelante. Tu trabajo aumentará en estos días, pero podrás afrontarlo sin problemas. No va a importarte gastar y deberías moderarte un poco, luego lo agradecerás. Se te van a presentar retos profesionales que te obligarán a estar pendiente.

Puedes conocer a una persona que no sea muy positiva para ti, ten cuidado. Tienes mucha energía hoy y necesitarás algo interesante en qué gastarla. Podrás superar cualquier problema que se te presente, lo resolverás muy bien.

En el amor, si tienes pareja, vivirás unos momentos muy divertidos con ella, disfruta. Los masajes relajan los músculos y ayudan a que las tensiones desaparezcan, acude siempre a un profesional. Respecto a la salud, es conveniente que evites tomar bebidas frías. No es buen momento para caer enfermo.

Con información de MhoniNoticias

También te puede interesar ver: Qué le espera a los signos del zodiaco en las finanzas y trabajo este mes de febrero