¿Cuándo llegan los Reyes Magos a México?

México. – Descubre lo que el presente sábado 2 de enero de 2021 traen las acertadas predicciones de la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Averigua lo que hoy te depara de acuerdo a los astros en el ámbito del amor, salud, familia, amigos, dinero y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que se encuentran a tu alrededor. ¡NO TE LOS PUEDES PERDER!.

ARIES

Ya va siendo hora de que te plantees poner fecha de inicio a ese proyecto que tienes en mente a diario desde hace bastante, nativa de Aries. Ya no hay motivo para aplazarlo más. Alguien de cierta importante va a apoyar tu idea dentro de poco, así que empieza a hablar de ello con las personas que consideras apropiadas.

No estaría de más que lo comentaras con la familia, siempre te darán buenos consejos al respecto. En el amor, quizá hoy deberías plantearte esa complicada relación con una persona con quien estás saliendo pero que a diario no te llena totalmente.

Si después de pensarlo consideras que estaríais mejor siguiendo caminos separados, indecisa Aries, espera todavía unos días para hacerlo efectivo, quizá pasadas las fiestas. Hoy es buen momento para tomar este tipo de decisiones pero no para llevarlas a cabo. Estas cosas más vale madurarlas.

TAURO

Hoy es un buen momento para recuperar la seguridad y la confianza en lo que haces, luchadora Tauro. No te quepa duda de que elegiste bien, pero has ido perdiendo a diario la fe en ti misma y en tu innegable talento. No permitas que algunos tropiezos te hagan desistir de tu proyecto.

Si es necesario, párate y reflexiona, pero luego vuelve a intentarlo. No importa las veces que tengas que hacerlo. Hoy te llegará una oportunidad para mejorar tu vida sentimental, Si estás en pareja es muy buen día para borrar rencores, mirar atrás no sirve para nada.

Y si eres de las Tauro que todavía tiene el corazón libre, estás en el momento apropiado para aceptar una cita con esa persona que te está tirando los trastos a diario. Hoy alguien cercano anda buscándote para un asunto que te interesa.

GÉMINIS

Si estás hoy preocupada porque tienes pendiente una decisión difícil de tomar, pensativa Leo, levanta el ánimo. No te amargues estos primeros días del año. Esto que tanto te preocupa puede esperar hasta el lunes. Seguro que después de reflexionar a diario, la aciertas totalmente.

Si te ves obligada a renunciar alguno de tus sueños a corto plazo, seguro que es para conseguir algo mejor en un tiempo más largo. Si hoy coincides con alguien que te ofrece un chollo, no te ilusiones demasiado porque podrías correr riesgo económico.

En el terreno sentimental, si eres una Géminis con pareja, procura este año alimentar la pasión y evita caer en hábitos rutinarios. Y si estás todavía libre, disfruta a diario de tu libertad. El amor todavía tardará un poco en llamar a tu puerta, pero cuando llegue será para quedarse.

CÁNCER

Conserva el buen humor, nativa de Cáncer, aunque tus planes de hoy se alteren. Adáptate a las circunstancias e improvisa, que tienes mucho talento para ello. Te sorprenderá ver que todo sale mucho mejor de lo que puedes esperar.

Esta cualidad tuya deberías explotarla a diario, en especial en el terreno laboral, en lugar de quejarte porque las cosas no salen como las habías previsto.

Si el amor está en estos momentos para ti en modo pausa, no tengas prisa, quizá tarde un poco pero será el mejor. Y si eres de las Cáncer con pareja, plantéate este año no estar tan pendiente a diario de tu chico, a ambos os sentará bien un poco más de espacio para disfrutar con vuestros respectivos amigos.

Hoy proponte disfrutar mucho del resto de este fantástico fin de semana y llegarás al lunes como nueva.

LEO

Hoy, exitosa Leo, estás en riesgo de que terceras personas se involucren en tu relación de pareja, o que te den algún consejo gratis sobre cómo has de resolver una situación. Agradece la buena voluntad pero no hagas ni caso,

Tú sabes muy bien lo que te conviene. En el terreno laboral, te has esforzado a diario durante todo el año y tu recompensa está muy próxima. Si te lo agradecen con un dinero extra, la mejor opción ahora será ahorrarlo porque más adelante puedes necesitarlo para hacer una buena inversión.

El capítulo sentimental hoy no está bien auspiciado, nativa de Leo. Quizá tu pareja crea que le has sido infiel o tú pienses lo mismo de él. No te empeñes en desentrañar un misterio que no existe. Ambos tenéis que recuperar la confianza mutua para seguir siendo felices a diario.

VIRGO

Estás notando hoy, nativa de Virgo, que te encuentras algo estancada. Esta sensación puede amargarte la vida a diario, así que cumple con los buenos propósitos que te hiciste al entrar en este año 2021 y toma ya las riendas de tu vida.

Si necesitas resurgir tanto profesional como económicamente, además de poner toda la leña en el asador desde el mismo lunes, recuerda que desde hace tiempo ronda por tu mente a diario una idea que podría ayudarte a salir de esta situación.

Se trata de un buen proyecto, no lo dudes, que tendría el éxito asegurado si en él involucras a tu pareja o a algún otro miembro de tu familia. Aprovecha el día de hoy, luchadora Virgo, y habla con tu gente más próxima de este plan. En el amor deberías poner a diario un poco de chispa en la relación.

LIBRA

Desde hace unos días, tenaz Libra, has empezado a abrir los ojos pero lo que has estado viendo no te gusta demasiado. En lugar de volver a cerrarlos y esperar que todo se resuelva solo, empieza desde hoy mismo a tomar las decisiones oportunas.

Aceptar la realidad te ayudará a no equivocarte, recuérdalo a diario. Alguien cercano a ti hoy te dará buenos consejos, hay unos cuantos que pueden ser la solución a muchos de tus problemas.

También escucha un poco más a tu voz interior, que te lleva por el camino acertado.

En el amor, nativa de Libra, si después de un fracaso sentimental hoy sientes el deseo de volver a disfrutar de la vida junto a alguien, no esperes que te lo vengan a traer a casa. Necesitas salir un poco más a diario y conocer personas nuevas.

ESCORPIO

Hoy, nativa de Escorpio, abandona esa idea de que estás demasiado sola y empieza a considerar que la soledad no es algo negativo, al contrario, muchas veces es bastante positiva.

Tienes ahora libertad total a diario y esto te da tiempo para meditar, para pensar en lo que tú quieres realmente. De hecho puede ayudarte a sacar lo mejor de ti misma.

Hoy haz un poco de introspección y reflexiona sobre lo que has vivido en el amor o en la familia. Esto será una buena lección de vida de la que puedes sacar provecho a diario, melancólica Escorpio.

Anímate porque en el ámbito laboral todo te sonríe a diario y estás en el buen camino para un aumento o un ascenso y esto es algo para celebrar. Confía más en la vida y piensa siempre que lo mejor está por llegar.

SAGITARIO

Un encuentro casual hoy con alguien de tu pasado, nativa de Sagitario, te hará recordar hoy ciertas cosas de tu vida de las que sacaste mucho provecho a diario. Estás a tiempo de recuperarlas y aplicarlas a diario en tu vida actual.

Si te encuentras hoy en la tesitura de echar una mano a alguien que lo necesita, hazlo, aunque suponga sacrificar algunas horas de tu día festivo. Es necesario que en estos momentos dejes un poco de lado tus prioridades y no dejes que personas que te importan pasen solas por momentos difíciles.

En el amor, hoy te esperan momentos mágicos con tu pareja, Sagitario. Os daréis cuenta de que vuestro único problema es que necesitáis más y mejor comunicación a diario. Desde hoy mismo esto empezará a cambiar y empezaréis una etapa en la que se estrecharán vuestros lazos.

CAPRICORNIO

Si te centras sólo en ti misma, nativa de Capricornio, y cierras los ojos a las cosas positivas que suceden a tu alrededor a diario, no te darás cuenta de lo que sucede en realidad a los demás. Puedes aprender mucho de lo que hace la gente que te rodea.

Esto es ganar experiencia sin correr ningún riesgo. No dejes de hacerlo el día de hoy. Aunque sea festivo sucederá algo que te hará reflexionar de una manera muy positiva y que podrás aplicar a tu propia vida de inmediato y también a diario en el futuro.

En el ámbito sentimental, tendrás hoy una sorpresa, ilusionada Capricornio. Si estás en pareja, prepara algo para corresponder y no pienses sólo en algo material, sino en algo que llegue al corazón. Y si estás sentimentalmente libre, dale ya la oportunidad a ese chico que te ronda a diario.

ACUARIO

Andas muy ocupada, atareada Acuario, y no consigues conectar con las cosas tan bellas que nos ofrece la vida a diario. Hoy deberías tomarte un tiempo de descanso y relax para apreciarlo en toda su intensidad.

Te darás cuenta de que el Universo entero es perfecto y lo mejor de todo es que tú también formas parte de él. Es un buen momento para empezar a valorar la vida que ahora se abre ante ti para que tu existencia mejore notablemente a lo largo de este año.

Si en estos momentos estas sentimentalmente sola, sería un buen momento para pensar en adoptar una mascota que te devolvería muchas sensaciones agradables que has olvidado.

Y si eres una Acuario con pareja, recuerda hoy todo lo que te enamoró de tu chico, porque a veces estas cosas se olvidan y son la fuente de muchos problemas.

PISCIS

Hoy, esperanzada Piscis, recibirás una muy buena noticia de alguien que significa mucho para ti. Tanto si es algo que te afecta a ti como si es algo que beneficia a esta persona, celébralo por todo lo alto, como se merece.

Es bueno compartir a diario todos los buenos momentos, y también los complicados, como si fueran propios. Es la mejor manera de sentir que formas parte de una unión muy importante.

Hoy deberías reflexionar sobre tu relación con el dinero. No eres muy proclive a ahorrar, pero deberías hacerlo a diario. Empieza a pensar hoy en adquirir una vivienda en el futuro porque será una gran inversión.

En el ámbito sentimental, romántica Piscis, aunque creas que el amor te está dando esquinazo, en realidad está muy presente en tu vida, sólo has de interpretar bien las señales.

Con información de MhoniNoticias

