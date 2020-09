Dile adiós a la pancita bebiendo licuado de avena, zanahoria y naranja. Si estás en la lucha de querer bajar la pancita y desaparecer los kilos de más y no logras ver resultados puede deberse a que de acuerdo al tipo de alimentación que estás llevando puede no ser la más adecuada y quizá estemos combinando alimentos que no son correctos o las cenas a altas horas de la noche originan que nuestro abdomen presente inflamación.

Dile adiós a la pancita con una rica y sana bebida.

Existen diversas bebidas naturales recomendadas para tomar por las mañanas y pueden ayudar a conseguir un abdomen plano, entre ellas destacan los famosos jugos verdes, jugos de algunas frutas, o el licuado que hoy te presentaremos es ideal hecho a base de zanahoria, avena y naranja, no sólo será tu aliado para desinflamar la pancita sino para ayudar a resaltar tu belleza ya que cuenta con diversas propiedades.

La avena es un ingrediente que ayuda en la pérdida de peso, es ideal para reducir los niveles de azúcar en la sangre, gracias a su alto contenido de fibra mejora la digestión y reduce los niveles de colesterol, ayudando a un óptimo funcionamiento de nuestro corazón.

Por su parte el jugo de naranja es una fuente de vitamina C, ayudará a fortalecer el sistema inmunológico, nutrirá la piel y te hará lucir más joven, además logrará ayudar al organismo a absorber mejor los nutrientes de algunos alimentos, sobre todo el hierro, ayudando a fortalecer los huesos.

Por último, pero no menos importante tenemos la zanahoria, la cual nos aportará más agua al organismo, ayudará al proceso de digestión y aporta muy pocas calorías. Posee vitamina B, por lo cual ayuda a mejorar la digestión, favorece la salud de la piel, el sistema nervioso y acelera nuestro metabolismo, de igual manera aporta una gran cantidad de antioxidantes, retardando el envejecimiento.

Dile adiós a la pancita, aprende como preparar esta rica bebida que te ayudará.

Hacer el licuado es muy sencillo y los ingredientes que requiere son fáciles de adquirir.

*Ingredientes

-2 cucharadas de avena

-1 zanahoria cortada en cubos sin cáscara

-El jugo de tres naranjas

-1 taza de agua

*Preparación

Lava muy bien las zanahorias, coloca todos los ingredientes en el procesador, licúalos hasta lograr una mezcla homogénea. Al terminar sírvela en un vaso y disfruta tu bebida.

Al beber este licuado poco a poco notarás que el apetito disminuye, mejorará tu digestión y tu cuerpo logrará expulsar lo que no necesita. Para ver resultados más rápidamente lo recomendable es llevar una sana alimentación y complementarlo con unos 30 minutos de actividad física.

