¡En el mar la vida es más sabrosa! Sonido del mar, el mejor remedio para la ansiedad

México.- Descubre lo que te espera ésta semana del lunes 15 al domingo 21 de febrero de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: El Demócrata

ARIES

Las personas de Aries tendrán una semana excelente para todo lo referido a cuestiones de dinero. A partir del lunes comenzará para las personas de Aries un ciclo en donde se les presentarán muy buenas oportunidades para aumentar sus recursos económicos. El dinero llegará a tu vida de la forma más inesperada: te ofrecerán un segundo trabajo; empezarás un emprendimiento comercial propio o bien recibirás una buena suma de parte de algún familiar cercano. En el terreno amoroso, los hombres de Aries que están solteros pueden aprovechar esta semana para reflexionar y encontrar las causas que están provocando que sus vidas sentimentales sean tan inconstantes.

No logran mantener una relación estable por mucho tiempo. Se enamoran fácilmente pero el amor se les va demasiado rápido. Los astros les aconsejan afrontar la vida amorosa con un mayor compromiso y una mayor madurez. Por su parte, la mujer de Aries también tendrá que atravesar un proceso de reflexión durante los próximos 7 días. Durante los últimos meses han comenzado muchas relaciones pero han sido fugaces.

Si eres sincera contigo misma, sabrás que no podrás culpar a tus parejas por dichos fracasos amorosos. Ellos sí estaban dispuestos a consolidar y a comprometerse con una relación y además te amaban. El problema eres tú, a nivel inconsciente estás obsesionada con alguien del pasado y mientras no dejes ir esa obsesión no podrás ser feliz ni proyectar un futuro con ninguna persona. La vida social estará muy activa el fin de semana, reaparecerán antiguas amistades con las cuales podrás pasar momentos muy agradables de esparcimiento y diversión.

TAURO

Será una excelente semana a nivel financiero y económico para todas las personas de este signo. A partir del miércoles entrarán en un período de mucha abundancia que se extenderá por varios meses. Durante los próximos días tendrás una posibilidad concreta de aumento de sueldo o un cambio de trabajo que implicará mayores ganancias. Si estás sin empleo, ésta será tu semana, refuerza tu búsqueda porque podrás reinsertarte nuevamente en el mercado laboral.

Los astros te aconsejan que aproveches este ciclo de prosperidad para ahorrar y que no despilfarres tus ingresos en compras superfluas e innecesarias. En el terreno del amor, el hombre de Tauro vivirá una semana muy tormentosa. Los problemas laborales que tiene tu pareja influirán directamente en su estado anímico. Estará muy exaltada y bastará el más mínimo incidente para que se desate una pelea. Actúa con prudencia y no te pliegues en una discusión, que por su gravedad, podría llegar a dañar seriamente tu relación de pareja.

Lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y tenerle mucha paciencia a la persona que amas. Por su parte, la mujer de Tauro disfrutará esta semana de los placeres de una reciente reconciliación. Tu relación estuvo en crisis pero has logrado atravesarla exitosamente. Ahora la pareja está más sólida y unida que nunca. Aprovecha esta semana para planear un romántico viaje junto con la persona que amas para pasar un tiempo solos.

Además, la alineación de Venus y la luna favorecerá la fertilidad durante la próxima quincena, así es que el momento ideal para aquellas parejas que estén deseando ser padres.

GÉMINIS

A todos los nacidos bajo este signo les espera por delante unos días de muchos desafíos a nivel laboral y profesional. En tu lugar de trabajo surgirá una circunstancia imprevista que requerirá soluciones urgentes. Tus jefes te exigirán mucho y querrán que actúes demostrando todos tus conocimientos y todas tus capacidades. No te preocupes porque a pesar de la tensión lograrás superar exitosamente todos los inconvenientes y en un tiempo muy breve.

Finalizarás esta semana con un cambio muy favorable en cuanto a tu imagen dentro de la compañía en donde trabajas. Ya no serás un empleado más, gracias a tu brillante desempeño ganarás reputación y prestigio profesional ante tus compañeros y ante las máximas autoridades de la empresa. Por supuesto, el éxito siempre despierta la envidia de los mediocres, no le prestes oídos a los comentarios maliciosos y disfruta ampliamente de tus logros. En el ámbito sentimental, el hombre de Géminis tendrá una semana intensa. Desde hace un tiempo las cosas con tu pareja no están bien.

Ella sigue enamorada de ti y quiere intentar recomponer la relación. Sin embargo, esta semana lograrás darte cuenta que el problema es que ya no sientes por tu compañera sentimental lo mismo que sentías al inicio de la relación. Los astros te aconsejan no dilatar más las cosas, aprovecha este fin de semana para hablar con tu pareja y sincerarte con ella. Por su parte, la mujer de Géminis comenzará esta semana con muchas ganas de finalizar su relación sentimental. Estás cansada de rogarle a tu pareja que te dedique más tiempo.

Haces bien en reflexionar sobre tu situación, sin embargo no es conveniente que tomes una decisión tan importante durante esta semana.

CÁNCER

Será una semana de muchos riesgos tanto a nivel financiero como comercial. Estás muy entusiasmado porque finalmente podrás concretar un emprendimiento que te permitirá obtener excelentes ganancias. Sin embargo, los astros te aconsejan que actúes con mucha precaución. Algunas de las personas que forma parte del proyecto no está siendo completamente sincera contigo, la única manera de evitar sufrir una estafa es manejarte con suma cautela.

Revisa por ti mismo y minuciosamente hasta los mínimos detalles y no te fíes de nadie. En el ámbito sentimental, los próximos siete días transcurrirán sin sobresaltos para el hombre de Cáncer, lo cual no significa que todo estará bien. Tu pareja está perdidamente enamorada de ti, no obstante tú has empezado a darte cuenta que lo que sientes por ella no es tan intenso como creías. Sin embargo, no harás nada al respecto ni te torturarás reflexionando sobre el asunto y dejarás que las cosas continúen como hasta ahora. Por su parte, la mujer de Cáncer tendrá esta semana un encuentro casual con una ex pareja que la llenará de confusión.

Tienes una relación estable y sólida con un hombre que te ama, los astros te aconsejan que no arriesgues todo lo que tienes por una fantasía que nunca llegará a transformarse en algo serio. En el terreno laboral, tendrás una semana de mucho trabajo. Te verás obligado a delegar tareas porque no tendrás tiempo para llevarlas a cabo. Sin embargo, este hecho te permitirá darte cuenta de lo eficiente que pueden llegar a ser algunos de tus empleados y en lo sucesivo delegarás funciones con más tranquilidad y mayor frecuencia.

Foto: Curso CIE

LEO

El humor de las personas de Leo estará bastante exaltado durante toda la semana. La clave para los próximos siete días será la moderación, debido a que corres el riesgo de cometer exabruptos a la hora de exigir a los demás lo que tú crees que te corresponde. En el ámbito laboral, aquellos que ocupan puestos importantes tendrán una semana complicada ya que deberán asumir responsabilidades inesperadas. Lo mejor que puedes hacer es no dejarte atribular, recuerda que ocupas ese cargo gracias a tus capacidades y a tu inteligencia, mediante ellas podrás solucionar cualquier inconveniente que surja en tu camino.

En el ámbito de los negocios no tendrás una buena semana. Padecerás una escasez de recursos que te impedirá hacer las modificaciones que tu emprendimiento comercial necesita. No te preocupes, el dinero aparecerá pero deberás esperar al menos un par de semanas más. En el terreno del amor, será una semana en la que el deseo y la pasión ocuparán un lugar de privilegio. Tanto los hombres como las mujeres de este signo estarán muy creativos y con ganas de experimentar nuevas sensaciones en su vida sexual.

Los astros te aconsejan que disfrutes el presente y que no te compliques la vida innecesariamente con preocupaciones sobre el futuro. Aprovecha el fin de semana para desconectarte de tus problemas diarios y relajarte. Organiza un viaje corto con tu pareja o una salida con tus amigos, distenderte un poco no sólo te hará bien a nivel emocional sino también a nivel físico. Si no controlas tus nervios, el estrés hará estragos con tu salud.

VIRGO

Será una semana de muchos cambios en el ámbito laboral. Se incorporarán a tu ambiente de trabajo nuevas personas que te harán sentir amenazado. Es bueno que seas precavido pero sin exagerar. Mantén tu buen rendimiento y demuestra diariamente todo lo que vales, eso será suficiente para que tu puesto esté a salvo.

En el terreno del amor, el hombre de Virgo está atravesando una situación de hastío con su pareja. Llevas muchos años en una relación y la rutina ha invadido todos los ámbitos de tu pareja. Esta semana las cosas empeorarán, te sentirás invadido por la melancolía y el desánimo. Es posible solucionar esta situación pero para ello deberás hablar con tu pareja y proponerle hacer cosas nuevas para reavivar la pasión y así recuperar la magia que se ha ido perdiendo. Por su parte, la mujer de Virgo también vivirá algunos problemas con su compañero sentimental.

Hay ocasiones en las que sientes que no logras entenderte con tu pareja y que el único camino que queda es la separación. Esto no es así, todavía puedes salvar la relación. Los astros te aconsejan que hagas un plan para el futuro que involucre a ambos miembros de la pareja, como por ejemplo la adquisición de un terreno o un inmueble. Eso hará que la relación pase a otra etapa y en esa nueva etapa podrán entenderse mucho mejor. Para el fin de semana tienes planeado una reunión o fiesta con tus amigos.

Sin embargo, puede ocurrir algún imprevisto que te hará cambiar bruscamente de planes. No te preocupes porque de todas formas pasarás de muy buenos momentos.

VIRGO

En el terreno del amor, el hombre de Libra está pasando por un muy momento en su vida afectiva. Recientemente ha conocido a una mujer que lo ha embrujado completamente y quiere compartir su futuro junto a ella. Los astros te aconsejan que vivas intensamente este momento, dejando de lado las preocupaciones y los temores. Aprovecha esta semana para planear junto con la persona que amas un viaje donde puedan disfrutar a solas de su amor.

Por su parte, los hombres de este signo que estén solteros conocerán en los próximos días a una persona con la que vivirán una excitante aventura. La mujer de Libra también tendrá una muy buena semana. Has decidido finalizar una relación que te hacía muy infeliz y durante los próximos días empezarás a disfrutar de los beneficios de la soltería. Tendrás fogosos encuentros sexuales con desconocidos, los cuales te servirán para aumentar tu autoestima y tu confianza en ti misma. En el ámbito laboral será una semana de cambios para aquellos que tengan un trabajo en relación de dependencia.

Les harán una propuesta que implicará un traslado o un cambio de función. No tendrán muchas opciones así es que acéptenla y esmérense por cumplir eficientemente con sus tareas. Los que estén desocupados deberán aprovechar esta semana para informarse sobre cursos de capacitación, especialización o perfeccionamiento. Estarán muy bien favorecidos en este aspecto y no sólo conseguirán el mejor lugar al mejor precio, sino que además podrán conocer en ese lugar a una persona que jugará un papel muy importante en su futura reinserción laboral.

ESCORPIO

En el ámbito de los negocios esta semana se te presentarán muchos desafíos. Necesitas integrarte con las empresas que forman parte de la cadena productiva a la que pertenece tu negocio y a la vez proyectar hacia tus clientes una imagen más seria y de mayor solidez. Si mejoras estos aspectos tu emprendimiento comercial no tardará en crecer y volverse exitoso. En el ámbito laboral será una buena semana.

Desde hace tiempo estás esperando una oportunidad que te permita destacarte y así mostrarle a las máximas autoridades de la empresa en donde trabajas, lo que eres capaz de hacer. Esa oportunidad que tanto añoras está más cerca de lo que crees, los astros te aconsejan que te dejes llevar por tu intuición. Los hombres y mujeres de Escorpio que estén solteros vivirán una semana de una gran intensidad sexual. Tu libido estará muy exacerbada durante las próximas semanas. Tus parejas ocasionales se asombrarán de forma en la que vives tu intimidad.

Encontrarás sin ningún esfuerzo una persona con la que puedas pasarla bien por una noche. Sin embargo, si lo que buscas es algo más serio tendrás que armarte de paciencia porque no comenzarás ninguna relación estable durante los próximos meses. En el ámbito familiar habrá durante este fin de semana algunas reuniones a las que no podrás dejar de asistir. Mantén siempre la calma aunque escuches un comentario malintencionado e injusto sobre tu persona de parte de un pariente con el que no tienes una muy buena relación. Tu calma y dominio de ti mismo serán tu mejor defensa.

Foto: Amino Apps

SAGITARIO

En el ámbito de las finanzas y los negocios, habrá acuerdos legales que necesitarás revisar durante esta semana. No hay malas intenciones pero pueden surgir algunos errores que te perjudicarán económicamente en el futuro, por ello es conveniente que estés muy atento. En el terreno sentimental, esta semana el hombre de Sagitario cederá ante la tentación de husmear en las comunicaciones de su pareja, ya se trate del celular o su correo electrónico. Lo harás motivado más por la curiosidad que por una sospecha de infidelidad, sin embargo, debes tener cuidado porque puedes encontrar algo que no sea de tu agrado.

Tu pareja no te es infiel pero algunas frases que leerás en sus comunicaciones comenzarán a atormentarte y provocarás roces en la relación que pueden terminar en una ruptura. En ocasiones la curiosidad desmedida sale muy cara y es preferible moderarla a tiempo. Por su parte, la mujer de Sagitario tendrá una semana con muchas complicaciones en el terreno del amor. Hay una persona en tu ámbito laboral que conoces desde hace un tiempo y que poco a poco se ha ido acercando a ti. Nunca te has fijado en él como hombre y siempre lo has considerado un compañero de trabajo.

Sin embargo, esta persona está obsesionada contigo y cometerá algunas acciones viles con el objetivo de perjudicar tu relación sentimental. Es aconsejable que te muevas con mucha cautela y que además le comentes a tu pareja la existencia de esta persona y las intenciones que tiene contigo.

CAPRICORNIO

En el ámbito laboral se producirá esta semana una vacante sorpresiva en un cargo muy importante dentro de la empresa en donde trabajas. Siempre has estado interesado en ocupar esa posición y durante los próximos días tendrás la oportunidad de demostrar que estás capacitado para desempeñar dicha función. Sin embargo, tendrás que dar pelea porque otros colegas también estarán interesados. Tu desempeño siempre ha sido excelente pero eso sólo no te alcanzará.

Demuestra todas las cualidades que hasta el momento has ocultado y mediante ellas podrás alcanzar exitosamente tu objetivo. En el terreno del amor, la mujer de Capricornio deberá tomar decisiones importantes esta semana. Tu pareja deberá trasladarse a otra ciudad por cuestiones de trabajo y te pedirá que lo acompañes. Tendrás algunas dudas porque es una relación relativamente reciente, sin embargo si lo que sientes por él es fuerte debes arriesgarte y comenzar junto a la persona que amas una nueva vida. Por su parte, el hombre de Capricornio está provocando mucha confusión en su compañera sentimental.

Por naturaleza eres muy introvertido y a tu pareja le cuesta mucho descifrar tus pensamientos y tus sentimientos. No te comunicas pero luego te quejas y le reprochas a tu pareja su falta de comprensión. Debes aprender a ser un poco más coherente para no desconcertar a la mujer que esté a tu lado. Los hombres y mujeres de este signo que estén solos y quieran encontrar pareja deberán cerciorarse de la veracidad de los dichos de aquellas personas que conozcan durante los próximos días. De esta forma evitarán desilusiones.

ACUARIO

Durante los próximos siete días, los astros influirán positivamente en las personas de este signo permitiéndoles ver con mayor claridad qué cosas les convienen y qué cosas deben evitar. En el ámbito de los negocios será una semana de gastos imprevistos. Ocurrirá una avería en las instalaciones o en la maquinaria de tu emprendimiento comercial que necesitará ser reparado de forma urgente para que las actividades puedan continuar con total normalidad. El problema es que tú no tendrás los recursos económicos necesarios.

Sin embargo, un pariente con el que últimamente has tenido algunos roces podrá prestarte el dinero que requieres. Será cuestión de guardar el orgullo y hacer lo que necesites hacer para salvar tu negocio. En el terreno del amor, los hombres y las mujeres de este signo que estén en pareja vivirán una crisis muy fuerte durante esta semana. Los problemas estaban latentes desde hacía tiempo pero un hecho accidental que ocurrirá durante los próximos días hará que los inconvenientes salgan a la luz. Será una semana dura a nivel sentimental pero sumamente beneficiosa.

Los astros te aconsejan que reflexiones y te sinceres contigo mismo. El tedio les ha ganado la batalla a tu compañero sentimental y a ti, tal vez sea un buen momento para darse un tiempo y pensar mejor las cosas. Tendrás un fin de semana con una gran actividad social, disfrútalo, vive el ahora, lo que tienes frente a ti y no te inquietes por los problemas que el futuro pueda depararte.

PISCIS

En el ámbito de los negocios recibirás noticias muy buenas durante esta semana. Después de mucho esfuerzo y paciencia comenzarás a ver las ganancias que tanto añorabas. Es el momento de cosechar lo que has sembrado, disfruta este momento de abundancia económica porque te lo tienes merecido. En el ámbito laboral, aquellas personas de este signo que tienen un trabajo en relación de dependencia sufrirán algunas desilusiones durante esta semana.

No estás viendo los resultados que querrías ver y eso te tiene muy desanimado. Recuerda que el secreto del éxito radica en la constancia y en la paciencia. Sigue esmerándote en tu empleo y las compensaciones llegarán a su debido momento. En el amor, el hombre de Piscis ha retomado una relación luego de unos meses de separación. Tú estás muy entusiasmado y quieres poner lo mejor de ti para que la pareja vuelva a ser lo que era en sus comienzos.

Sin embargo, tu compañera sentimental te está ocultando algo que ha ocurrido durante los meses que han estado separados. Es aconsejable que vayas con calma para evitar las grandes desilusiones. Por su parte, la mujer de Piscis está semana tendrá que reflexionar sobre algunas de sus actitudes. Tienes todo lo que se necesita para ser feliz junto a tu pareja pero debes aprender a respetar los espacios del hombre que está a tu lado. El fin de semana será muy auspicioso para aquellas personas de este signo que estén solteras.

Foto: Radio Lobo

Con información de MhoniNoticias

También te puede interesar ver: Horóscopos Mhoni Vidente lunes 15 de febrero de 2021