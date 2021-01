Estado emocional negativo puede aumentar riesgo de infección de COVID-19

México.- Descubre lo que la tarotista y astróloga cubana tiene preparado para cada uno de los doce signos del zodiaco en este jueves 21 de enero de 2021.

Averigua lo que los astros te traerán en el amor, dinero, salud, amistades, trabajo y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder, te van a sorprender!.

Foto: Terra México

ARIES

Prueba a cambiar tu imagen de algún modo Aries, te sentará bien, es el momento. Procura planificar bien tu economía para no llevarte sorpresas después. En el trabajo ten paciencia y espera, verás como vienen cambios positivos.

En cuestiones de amor estarás mucho más fantasioso e idealista, no te extrañe, es motivado por la influencia de los astros. Si no quieres enfadar a tu pareja deberías mostrarte menos egoísta con lo que a ti te apetece, escúchala.

Con diálogo y mano izquierda podrás conseguir mucho más de lo que piensas.No pierdas tu habitual contacto con la realidad, aunque un poco de fantasía en tu día a día no te vendría nada mal.

Tus amigos estarán ahí para apoyarte, serán una parte muy importante, trata de corresponderles con una mayor atención. Acuérdate de que la salud tiene mucha importancia, intenta cuidarte un poco.

TAURO

En tu camino puede cruzarse la posibilidad de emprender algún estudio interesante Tauro, aunque puede ser algo que no hayas experimentado anteriormente. Piénsalo bien antes de cambiar de trabajo, ahora no es el mejor momento.

Si aún no has organizado las vacaciones de verano, ahora es buen momento para hacerlo con suficiente antelación. Recibirás buenos influjos de los astros, serás una persona más serena y justa de lo habitual en el amor.

A veces piensas que tu pareja abusa de tu cariño, pero no es así, tranquilo. Te resultará bastante sencillo que tu relación fluya como la seda, sabrás ponerte en la piel del otro y en lo que desea.

Si te está pasando por la cabeza realizar ciertos cambios, deja las cosas como están, sería arriesgarte demasiado. Si actúas según tu propio criterio te irá muy bien, no te dejes influenciar. Si procuras ser más positivo, verás como todo en general te sale mucho mejor.

GÉMINIS

Las exigencias de tu trabajo te dan la desagradable sensación de agobio Géminis, intenta no desbordarte. Puede que tengas que hacer algún gasto relacionado con el coche, paciencia. No es mala época para ir de compras o invertir algún dinero.

La constancia es una máxima en tu vida, ya sabes que sin esfuerzo no se consigue nada. En el amor, puede que te dejes arrastrar por la pasión más arrebatadora y la búsqueda del placer a toda costa, cuidado con las fantasías.

Hoy preferirás no tener ningún sobresalto, preferirás mantener tus rutinas que serán las que te darán seguridad y bienestar. Tu hogar será hoy un verdadero refugio para ti, debes aprovechar para recargar energías suficientes para poder afrontar los retos pendientes.

Si tienes molestias, serán de origen nervioso, procura relajarte más. Recuerda que la previsión en la salud es la mejor manera de estar sano, ten cuidado.

CÁNCER

Los amigos se convertirán en grandes consejeros, no dejes de vivir con ellos todas las experiencias que puedas Cáncer. Podrías sacar más rendimiento a tu trabajo si estuvierass más centrado en él. No te conviene para nada el ser espléndido, procura ser consecuente con tus decisiones económicas.

Podrás disfrutar con tus amigos de buenos y divertidos momentos, sal un poco. Será un día muy especial para recibir todas las muestras de cariño y afecto, será hoy todo muy cordial.

No entres en polémicas en temas de amor y relaja la tensión, así todo funcionará correctamente. Estarás en un momento perfecto contigo mismo, aprovecha para disfrutar de todas las sensaciones que te embarguen.

Anímicamente estarás lleno de energía, te lo pasarás muy bien en este día. Cabe la posibilidad de que una discusión sin mucho sentido te fastidie algo el día, no le des mucha importancia como sueles hacer.

LEO

Durante este día debes ser prudente con el dinero Leo, no derroches en balde. Es como que en este momento necesitarás darle aire a tus ahorros, tienes que ser más consecuente, contrólate. Después de tus esfuerzos no tires ahora por la borda todo lo que has conseguido, debes tener un poco más de paciencia.

Esfuérzate en el trabajo, ten fe y podrás conseguir todo lo que quieres. Te será muy sencillo escuchar a los demás, podrás al mismo tiempo hablar y enamorar con tus palabras, desprenderás optimismo.

Si tienes paciencia obtendrás tus frutos, tus esfuerzos no serán en vano. En temas de amor, tu atractivo está en alza y harás conquistas interesantes, estás en racha.

Es fácil que te parezca que la semana comienza llena de complicaciones pero no te preocupes, sabrás encontrar soluciones. Debes cuidar más las comidas y el descanso, así recuperarás tu energía y tu salud.

Foto: Camille Kachani

VIRGO

Vas a gastar algo de dinero en renovarte y cuidarte Virgo, y lo disfrutarás. Te conviene ahorrar, procura no comprarte lo primero que se te antoje. En el trabajo te puede perjudicar un exceso de testarudez, sé tolerante.

Tus dotes de comunicación influirán positivamente en tu profesión, aprovéchalas. Las dudas te marcarán el día, necesitas organizar tu agenda para no agobiarte.

Estando los astros bien posicionados en tu signo cualquier cosa bella que esté a tu alrededor despertará tu sensibilidad. En el amor, no te asombres si quien menos esperas empieza a cortejarte, despertarás envidias.

Si analizas tu situación, descubrirás que no es mala, te agobias sin motivo. Cuando lleguen las tensiones intenta relajarte y que los nervios no te dominen. Le das muchas vueltas a tu cabeza sin una razón lógica, procura ver las cosas desde un lado más positivo.

LIBRA

No te agobies en el trabajo y ten más confianza en ti Libra, no te irá mal. Parece que has conseguido algo que esperabas y, si no es así, pronto lo harás. Vas a empezar una etapa de gran actividad profesional, te desarrollarás. Tu carisma será la clave de tus relaciones personales, que marcharán muy bien.

En el amor, evita las discusiones sin sentido con tu pareja, procura relajarte un poco. Tu familia estará pendiente de ti, y tú también te preocuparás por ellos.

Tendrás que apoyar a tus hijos si los tienes, ahora mismo te necesitan. Te sientes con mucho agobio y la música sería una terapia excelente para desconectar.

Para la buena salud, tómate un pequeño descanso y tu organismo te lo agradecerá, lo necesitas. Si empiezas una dieta de adelgazamiento, que sea bajo vigilancia médica. El estrés puede minar tu vitalidad, trata de descansar y recuperarte.

ESCORPIO

No te sientes con muchas ganas de trabajar Escorpio, estás posponiendo tus tareas. Has puesto demasiadas esperanzas en un dinero que todavía tardará en llegar. Si organizas mejor tus cuentas, podrás permitirte un gasto extra para tu satisfacción.

Tendrás el respeto de todos en el trabajo por haber hecho las cosas bien. En el amor las cosas estarán tranquilas y apacibles, disfruta el momento.

Si estás pensando en mudarte o en hacer reformas serias, te irá bien. Este es un buen momento para hacer un balance de tu vida sentimental. Tienes una buena etapa en lo amoroso, estás con mucha seducción y harás conquistas.

Sigues con un poco de bajón de energía, intenta descansar cuando te sientas débil. Frena un poco el ritmo en el trabajo y organiza mejor tus esfuerzos. Trata de olvidarte de todo, lo necesitas, aíslate y relájate con música.

SAGITARIO

Económicamente es mejor que no hagas promesas que no puedes cumplir Sagitario. Quizá te surja un problema imprevisto en el trabajo, pero podrás solucionarlo sin problemas. Tendrás que ajustar tus cuentas, pero no debes pedir dinero prestado.

Si reduces un poco tus gastos, vas a poder tener una buena situación. En el amor, tu relación no está en su mejor momento, pero es algo que puedes arreglar.

Podrías tener un encuentro con alguien del pasado que vive fuera en este día. Quizá tu familia no apruebe tus decisiones sentimentales, no te sorprendas. Vas a cuidar mucho tu imagen y querrás conservarla por un tiempo.

El hogar te resultará el sitio perfecto donde descansar de la rutina. Trata de evitar el estrés, estás mal de energías y eso te afecta un poco. Toda actividad será poca para ti este día, te vas a sentir muy bien.

CAPRICORNIO

Si te organizas mejor en el trabajo Capricornio, verás como el día te cunde mucho más. No descuides las cuentas, te pueden surgir gastos imprevistos este día. Se te va a presentar una buena ocasión en el terreno laboral, no la pierdas.

Vas a dedicarte a idear proyectos nuevos que te ayudarán en tus tareas. En el amor, tu pareja va a apoyarte y se mostrará con mucha comprensión respecto a tus preocupaciones.

Tendrás que hacer un esfuerzo para no enfadarte con tu familia, relájate. Tu pareja se va a sentir muy romántica y estará muy pendiente de ti. Tu pareja y tu familia necesitan que les hagas más caso, no los desatiendas.

No hagas esfuerzos para los que no estás en condiciones y mímate un poco. Te encuentras muy bien física y mentalmente, disfruta lo que puedas. En la salud, te conviene cambiar tu dieta para depurar tu organismo, te sentirás mejor.

ACUARIO

En el trabajo querrás enfrentarte a tus jefes por una injusticia, pero contrólate Acuario porque las consecuencias podrían ser muy negativas. Podrían surgir retrasos e imprevistos con el dinero, ten mucho cuidado.

Estás en un buen momento económico y puedes permitirte ciertas cosas. Podrías recibir ciertas noticias de un antiguo amor que te harán muy feliz. No te dejes llevar por las apariencias y no juzgues tan deprisa a la gente.

Si te planteas un cambio de casa te irá muy bien, aunque quizás debas esperar un poco. Durante estos días tu salud va a estar protegida por los astros, estás bien.

Practica un poco de deporte y empezarás a sentirte más a gusto, te vendría bien. Tienes muy abandonada tu vida personal, sal un poco más y diviértete. Llevar un ritmo de vida más activo te sentará muy bien, tienes mucha energía, pero trata de canalizarla.

Foto: Camille Kachani

PISCIS

Tendrás un éxito en el trabajo con el que ganarás algunas enemistades Piscis. En lo laboral no sale todo como debería, pero lo llevas más o menos bien. Si evitas prejuzgar a las personas, te irá mejor en tus tareas y en tu vida en general, inténtalo.

Serás muy popular entre tus compañeros por tu solidaridad. Podrían llegar unos momentos inolvidables a tu vida, gracias a tu pareja. Trata de evitar hoy los enfrentamientos en el amor, no ganarás nada.

Para tener éxito tendrás que exponer tus ideas con aplomo, puedes lograrlo. Tu pareja va a estar un poco alterada, debes tener paciencia este día.

Dedicarás estos días a la estética y al cuidado de tu cuerpo, te sacarás partido. Vas a resolver unos problemas económicos que tenías pendientes, si es tu caso. Tienes que cuidarte más la espalda, podría darte algún problema.

Con información de Mhoni Noticias

