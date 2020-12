Esto es lo que dicen tus posturas al sentarte

México. – Descubre lo que el presente domingo 27 de diciembre de 2020 traen para ti las acertadas predicciones de la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Averigua lo que los astros te deparan este día en el amor, salud, dinero, trabajo y familia y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que se encuentran a tu alrededor. ¡NO TE LOS PUEDES PERDER!.

ARIES

Hay que tener discreción con tus logros en el terreno profesional Aries, no es bueno ganarse adversarios. Tendrás ideas nuevas e iniciativas para tu economía que funcionarán bien. Si estás buscando trabajo, ahora puedes encontrar algo muy bueno, anímate.

Entre tus obligaciones debes visitar a un familiar, te dará una noticia que te animará bastante. No prestes atención a los comentarios de cierto amigo, posiblemente sean negativas.

En el amor, si no tienes pareja podrías conocer a alguien en un acontecimiento cultural. No te dejes llevar por tus impulsos y piénsalo bien antes de hacer algo.

Estás teniendo mucha negatividad, procura cambiar esa actitud que no te conviene. Estás con mucha energía, encáuzala en todos los campos, avanzarás mucho. Estás bien, no descuides tu salud y mantén ese buen ánimo que tienes.

TAURO

Trata de controlar tu ansiedad o terminarás recuperando todos los kilos que lograste perder con tanto esfuerzo. Quizá un poco de ejercicio te ayude a olvidar algunas de tus preocupaciones y así puedas encontrar la tranquilidad que necesitas. Establece como objetivo volver a esa vida saludable que tanto orgullo te hacía sentir.

Te encontrarás muy a gusto en tu casa o en tu entorno habitual y no necesitarás nada del exterior. Esto te hará estar emocionalmente bien y con paz interior. Aprovecha para disfrutar de un juego, un libro o cualquier otra cosa que te haga abrir tu mente.

GÉMINIS

Vas a poder hacer alguna que otra compra que habías tenido que postergar Géminis. Vas a tener la suerte de tu lado en asuntos de dinero, prueba a invertir. Estás en un momento muy productivo en el trabajo que debes aprovechar.

Vas a estar realmente bien en lo personal y en el amor este día. Te sientes bien y tienes ganas de viajar y de moverte, hazlo si te es posible. Puede que llegue una nueva ilusión a tu vida que contribuya a animarte.

Tendrás que organizarte bien para compatibilizar las cosas, pero puedes hacerlo. Busca aunque sea un momento al día para relajarte y desconectar, te irá bien. Físicamente no estás bien del todo, pero lo compensarás con tu buen ánimo.

Aprovecha bien tu tiempo libre y no te cargues con obligaciones innecesarias. Tu estado de salud es bueno, pero siempre beneficia cuidarse un poco.

CÁNCER

Vas a necesitar mucha mano izquierda con tus jefes Cáncer, pero tienes recursos. Procura no discutir en el trabajo, la diplomacia te ayudará mucho más. Te esperan novedades en el terreno laboral y económico, y serán positivas.

Te enfrentarás a los posibles problemas con temple y serenidad, te irá bien. En el amor todo estará tranquilo, o quizá aburrido, pero son rachas. Estás en un momento sentimental muy bueno que debes saber aprovechar.

Tu relación con los nativos de Libra y Escorpio te dará muchas alegrías. Vas a irte recuperando del estrés de los últimos días, tendrás más energía.

Estás muy bien de ánimo y el cansancio no hará mella en ti este día. Necesitas relajarte y calmar un poco tus nervios, te saldrá todo mejor. Física y mentalmente te sentirás muy bien y además gozarás de buena salud.

LEO

Tendrás que administrar mejor tus recursos económicos Leo, así te cundirán más. Si eres valiente con los negocios, te irá muy bien, debes arriesgarte. Pueden hacerte una oferta bastante interesante, escúchala con atención.

Tus iniciativas en el trabajo tendrán su recompensa, no dejes de lanzarlas. Te estás dedicando mucho a los demás pero tienes que pensar en ti también. Es necesario tener más ecuanimidad, no dar respuestas inmediatas si tienes dudas.

Una persona amiga te dará una grata e inesperada sorpresa que te emocionará. Si quieres abarcar demasiado no lograrás nada concreto y te complicarás la vida. Estás con algo de cansancio y nervios, cuídate, procura dormir más y comer sano.

Según pasen los días te irás sintiendo mejor y más fuerte, aumentará tu energía. Físicamente te encuentras bien y tienes la energía en un punto muy alto.

VIRGO

Virgo, quieres hacer las cosas a tu manera en el trabajo, pero debes ceder un poco. No es el momento de realizar grandes inversiones que te supongan riesgos. Puedes tener algo de suerte, pero tampoco te arruines con los juegos de azar.

Se avecina una invitación a participar en una actividad social o viaje laboral. En el amor, sigue tus corazonadas y no habrá nada que malogre el camino que te has trazado.

Tendrás éxito, no te impacientes, cada cosa ocurrirá en el momento adecuado. Una amiga de tu pareja os visitará y podrías sentir cierta confusión emocional. Tienes mucha energía, encáuzala en todos los campos, avanzarás mucho.

Estás bien, no descuides tu salud y mantén ese buen ánimo que tienes. Deberías cuidar tu garganta y tu voz, evita las bebidas frías por unos días. Si no te relajas no se te pasarán esas molestias, no te agobies por nada.

LIBRA

Si buscas trabajo no te rindas, estás a punto de encontrar lo que quieres Libra. Tendrás suerte con el dinero, aunque siempre es bueno tener precaución. Económicamente estás muy bien, pero tienes que tratar de ahorrar, te conviene. No recibes algo que esperas, pero ten calma, hay una buena explicación.

Surgen contradicciones entre tus ideas y lo que piensan quienes te rodean. No te guíes por palabras de quienes se entretienen hablando mal de los demás. Un cambio inesperado te permitirá realizar pronto un viaje que has estado posponiendo.

Vas a encontrarte mejor, aunque debes seguir cuidándote y relajándote. Dedícate más tiempo y cuida tu imagen, verte bien levantará tu ánimo. Tendrás momentos de relajación y calma que disfrutarás mucho este día. Tienes que llevar una vida más activa y menos sedentaria para estar bien, tú mismo lo notarás.

ESCORPIO

Antes de hacer algo atrevido económicamente Escorpio, explora todas las posibilidades. No es día de discutir sino de aclarar para que no haya problemas con el dinero. Algo productivo está gestándose para ti y pronto obtendrás buenos resultados.

Las cosas que parecían estancadas se están moviendo a tu favor, no te desesperes. En una reunión social surge una oferta de trabajo que mejorará tu estatus laboral. Aunque haya cierta confusión en asuntos de amor,lo mejor de todo es que te aclararás.

Puedes tener mucha fantasía y podría causarte problemas en asuntos prácticos. Es importante que tengas serenidad frente a los problemas que se te presenten. Si no tienes deseos de comer no te fuerces, vive armoniosamente con tu cuerpo.

Todo con mesura te dará buenos resultados y contribuirá a fortalecer tu salud. Se presentan aspectos delicados para tu sistema digestivo, evita las grasas.

SAGITARIO

Hay algunos cambios laborales que serán beneficiosos para ti en esta etapa Sagitario. Si te están proponiendo algún negocio no confíes sólo en tu memoria, anota todo. No te inquietes por la inestabilidad en tu trabajo, una oferta llegará pronto.

Una persona amiga te confiará un secreto personal que debes guardar celosamente. En el amor, ten cuidado con lo que le dices a tu pareja, una mala interpretación podría dañar la relación. Evita comentar nada personal con terceros porque la imprudencia te perjudicaría.

Si aún no has organizado unos días de descanso, ahora es buen momento para hacerlo. Cuidado, tu cuerpo necesita nutrirse adecuadamente y no saltar de dieta en dieta.

Prepárate física y mentalmente para la próxima etapa laboral, será muy intensa. Existe una tendencia a comer o beber más de la cuenta y esto podría complicarte. Hay personas hipocondríacas en tu entorno que te sugestionan con sus historias.

CAPRICORNIO

Si eres vendedor cuidado con quienes te prometen mucho Capricornio, caerías en una trampa. Estás a punto de realizar un cambio de trabajo o posición dentro del que tienes. Lo necesario para mejorar la economía está en tus manos, establece prioridades.

Ahora los asuntos relacionados con préstamos y créditos están bien auspiciados. En el amor, ahora es el momento de la reconciliación, sin críticas, con la persona elegida de tu corazón. Olvida lo que una vez te hirió y prepárate a vivir de manera más armoniosa.

Un buen amigo te dará una grata noticia que alegrará a todos en tu hogar. Montar en bicicleta y caminar son cosas muy importantes para tu circulación.

Vas a estar muy bien mental y psicológicamente y también en el plano físico. Tienes suficiente energía como para aguantar una actividad frenética estos días.

ACUARIO

En estos momentos la solución de tus problemas no está en los juegos de azar Acuario. No confíes en el azar para resolver tus problemas económicos sino en tu trabajo. Las cuestiones laborales prometen, pero exigen que seas prudente y no te confíes.

Es necesario que le restes importancia a pequeños detalles que has exagerado. Relativo al amor, debes evitar los celos, escenas complicadas y problemas de comunicación con tu pareja.

Hay agradables sorpresas en tu familia, sobre todo si están esperando un bebé. Las situaciones conflictivas están quedando atrás y ahora tienes muchas opciones. Te puedes sentir con agotamiento y con ganas de quedarte en casa descansando.

Procura hacer más ejercicio físico, sobre todo a primera hora de la mañana. No desaproveches el momento presente y disfruta de lo que tienes. Te sientes con un poco de agobio y con una sensación de inmensa soledad, anímate.

PISCIS

Piscis, algo que te propongan en tu trabajo debe ser considerado de nuevo, no lo rehúses. Es un buen momento para iniciar nuevos proyectos y negocios, es positivo. Van a exigirte mucho laboralmente, trata de llevarlo todo lo mejor posible.

La salud de tu bolsillo, mejorará considerablemente si gastas un poquito menos. En el amor, tu capacidad para detectar fallos, te pude traer problemas con tu pareja.

Si tus intenciones son buenas, tu pareja apreciará todo lo que hagas. Si no eres mucho más flexible, puedes ahuyentar a alguien que te quiere ayudar. Si haces un poco más de ejercicio, mejorará mucho tu resistencia física.

Hoy te sentirás optimista y alegre, será muy importante para tu salud. Debes procurar pasar menos tiempo sin salir y disfrutar del aire libre. Tendrás ganas de disfrutar de tu tiempo libre junto a tu familia y amigos.

Con información de Mhoninoticias

