Horóscopos del mes de Octubre, descubre lo que le depara a cada signo del zodiaco. Durante el mes de octubre que está por comenzar algunas energías serán renovadas, los planetas Plutón y Saturno se encontrarán directos en Capricornio, por su parte Marte hará una cuadratura desde el signo de Aries y prenderá fuego a estructuras

personales y planetarias.

Los movimientos planetarios generarán un tremendo impacto en todos los signos del zodiaco. Lo que nos depara en octubre son cambios que podrían llegar a ser

repentinos en algunos casos y dolorosos, pero la vida no se detiene por ello y debemos seguir nuestro camino sin perder la esperanza de que todo evoluciona y

si le ponemos empeño saldremos adelante.

Cabe destacar que no todo lo que viene será malo, ya que a muchos signos los movimientos astrológicos les favorecerán y varios aspectos de sus vidas darán un paso

adelante. Ahora sigue leyendo y descubrirás lo que en el amor, trabajo, familia, salud dictan los astros.

Horóscopos del mes de Octubre, conoce lo que los astros predicen que ocurrirá.

Aries

El mes de octubre será ideal para el signo del carnero, tendrás la suerte de tu lado sobre todo en lo referente la creación de nuevos proyectos e inversiones. En este mes la conciencia planetaria y astrológica te guiará para llevar a cabo toda la lista de cosas que tienes relegadas desde hace ya algún tiempo. En cuestiones del amor sucederán nuevas cosas, pero para poder darte cuenta de ello deberás estar muy atenta(o).

Tauro

A el signo del toro en cuestiones laborales le esperan cosas muy positivas está muy bien aspectado este tema. La Luna llena que se perfilara en el cielo los primeros días del décimo mes ayudará para guiar y aclarar tu mente y así poder decidir en lo que te enfocarás de ahora en adelante. De igual manera traerá a un amor inesperado. Será bueno que te mantengas en contacto con tu familia pues en los últimos días los has evitado.

Géminis

Para el signo géminis las dos primeras del mes de octubre la energía de la Luna Llena generará que te desconectes; pero después volverás a retomar tu camino. Eres una persona preocupada por lo que sucede pero debes tratar de tranquilizarte por que por lo que te has esforzado dará frutos y será mejor de lo que te imaginabas. En el amor, si la persona de tu interés no toma las riendas, tú anímate y da el primer paso, será grata la respuesta. Cuidado en la salud por los cambios de estación y las alergias.

Cáncer

A principios de octubre te darás cuenta de varios cambios pero a partir del día 12 todo se acomodará y lograrás brillas en lo laboral y en el aspecto sentimental. Estarás más creativa e innovadora. Si te encuentras en pareja vivirás un encuentro inolvidable, pero si estás soltera podrás conocer a una persona por medio de redes sociales con quien podrías concretar algo.

Leo

Para los del signo Leo la Luna Llena traerá una energía muy positiva y comenzarán a materializarse las ideas innovadoras que han pasado por tu mente. Puedes llegar a tener nuevas propuesta en el plano laboral. No tengas miedo a los cambios que se te presentarán, es una época ideal para permitir el renovarte. Se te aconseja hacer algún tipo de ejercicio. Si te encuentras soltera no regales tu tiempo a alguien que no te ofrece lo que requieres ya que el amor tocará pronto a tu puerta, si estás en pareja este mes será el parteaguas para sabe si seguirán o no juntos.

Virgo

Relájate un poco y deja por un tiempo el trabajo de lado. Ahora debes concentrarte en temas del amor y en tu persona. Date gustos y cómprate un perfume, ropa, zapatos, eso será la punta del iceberg para renovarte, pero hazlo con cuidado no te aloques y gastes de más ya que es época para no malgastar. Si importar lo que escuches de las personas que están a tu alrededor, mantén una mente positiva.

Libra

Sin lugar a dudas Libra el mes de octubre será el mejor de todo el año para ti, te activarás con toda tu fuerza y brillarás. Los proyectos que tengas en camino van a rendir frutos y tendrás nuevos y mejores ingresos, esos que estabas esperando por algún tiempo. Confía en tu intuición ella te va a guiar.

Escorpio

Para las personas del signo escorpio la Luna Nueva te ayudará para guiarte a los terrenos adecuados para reinventarte y no quedarte estancado. Los cambios que se presentarán van a ser la mejor opción, no le tengas miedo a lo que te depara ya que todo será para mejorar. Debes recargarte de energía y empoderarte para darle frente a todo lo que se presentará y que por mucho tiempo has deseado. Escuchar música mindfulness te va a ayudar a relajarte.

Sagitario

En el mes de octubre la energía del signo Libra será perfecta para ti, ya que te dará las fuerzas necesarias para lograr lo que tanto necesitas. No tires a la basura cada segundo, y mejor aprovecha las oportunidades que se te presentarán en el camino, debes darle un sí cuando aparezcan. En el terreno del amor no le des vuelo a la imaginación haciéndote conjeturas de lo que no es, ya que últimamente has estado muy celosa por lo que no sabes si en verdad está ocurriendo.

Capricornio

En este mes de octubre si te encuentras soltera será el momento ideal para buscar nuevas aventuras, divertirte y volver al terreno del amor. La Luna Llena de principios de octubre te va a poner a prueba, así que será mejor que no claudiques, debes tener fortaleza y guardar el equilibrio. A mediados del mes todo va a ponerse en su lugar y podrás ver de mejor manera lo que te espera. No descuides a tu círculo de amigos, los has abandonado mucho es hora de reconectarte con ellos.

Acuario

En este mes de octubre deberás tener mucha paciencia acuariano. El mes estará lleno de indefiniciones en el ramo laboral y con muchas presiones. Ten calma, tu mejor aliado será la meditación o la práctica de yoga para lograr mantener los niveles de relax. Conseguir el equilibrio te ayudará a afrontar todo lo que se te presente aunque parezca muy complicado. En el terreno del amor la estación otoñal será la idónea, la pasión estará presente durante todo el mes.

Piscis

Este mes gracias a la energía de la Luna Llena dejarás atrás las inseguridades, y estarás más festivo que nunca. Este último trimestre del año 2020 te va a ayudar a brillar. Tendrás mucho contacto con tus amistades y personas que desde hace varios meses no veías. En el terreno amoroso, te vas a sentir muy atraída por una personas que estas a punto de conocer, trata de mantener los pies en la tierra ya que podrías enamorarte abruptamente y de manera muy rápida, pero será casi perfecto.

