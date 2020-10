Horóscopos Mhoni Vidente 07 de octubre de 2020. La astróloga cubana Mhoni Vidente trae para este miércoles 07 de octubre las predicciones para cada signo del zodiaco referente a el amor, la salud, el trabajo, la familia, entre otros. Averigua lo que los astros traen para ti y lo que los movimientos que los planetas están realizando para cambiar las energías, no te los pierdas y checa las predicciones.

Horóscopos Mhoni Vidente 07, descubre tus predicciones para este miércoles.

ARIES

“Hoy es momento de pisar el acelerador, nativa de Aries, no de quedarse quieta viéndolas venir. Si te sientes a diario ya un poco cansada piensa que dentro de poco podrás relajarte pero que este momento todavía no ha llegado. Actívate, tanto física como mentalmente. Aprovecha los momentos que tienes libres para hacer ejercicio y procura asistir a algún concierto, visitar un museo o acudir a alguna exposición. Lee, indaga, explora. Todo esto te servirá dentro de muy poco porque necesitarás toda esta información. Está llegando a tu vida algo muy importante, emprendedora Aries, pero necesitas esforzarte un poco más a diario si quieres alcanzarlo. Hazte hoy mismo el propósito de conseguirlo. En el ámbito sentimental, estás empezando a salir con una persona ya para ti posiblemente es sólo un tonteo pero para él significa mucho más. No le hieras, numero de la suerte 69”.

TAURO

“Recibirás hoy una llamada que te hará mucha ilusión, querida Tauro. Alguien a quien aprecias mucho te invitará a un lugar por el que a diario suspiras. Se trata de realizar una actividad que te apasiona el próximo fin de semana. El problema puede ser que la invitación no incluya a la persona que está ahora contigo y no por nada en contra de él, sino porque las plazas son limitadas. Aunque en estos momentos estéis ya en un punto de la relación en que ya lo estés integrando en tu familia y entre tus amigos, sentimental Tauro, recuerda que es bueno mantener siempre un espacio propio y no tener que ir siempre juntos a todas partes por obligación. Será muy positivo establecer este punto con claridad. Pero cuando la situación se produzca a la inversa, y sea él quien salga recuérdalo, numero de la suerte 3”.

GÉMINIS

“Si hoy, nativa de Géminis recibes alguna propuesta para cambiar una empresa de servicios, la luz, el teléfono etc., o te ofrecen algún producto bancario, no lo aceptes aunque parezca que las condiciones son geniales. A la larga saldrían los inconvenientes que te incordiarían a diario. No es momento ahora de gestionar ninguna compra. Mucho menos si implica tener que pedir una hipoteca o un crédito. Evítalo porque podrías tener dificultades para cumplir con los pagos en el futuro. En el ámbito sentimental, atareada Géminis, la persona que está a tu lado empieza a cansarse del aparente desinterés que tienes a diario hacia él. Ya se le ha pasado por la cabeza tomar una decisión drástica. Si le quieres de verdad y es sólo que te has dejado superar por otros temas, estás a tiempo de arreglarlo. Empieza hoy mismo a intentarlo, numero de la suerte 18”.

CÁNCER

“Si hoy estás a punto de tomar una decisión, dubitativa Cáncer, que sea propia. No te dejes influenciar por los consejos de otras personas, porque aunque los den de buena fe no conocen tan bien como tú todas las circunstancias que concurren en el tema a diario. Si crees que tienes la solución, aplícala. Si llegas a equivocarte más vale que sea por un error tuyo que por haber hecho caso a nadie. Hoy alguien de tu entorno familiar te pedirá un favor y tu primer impulso será aceptar a echarle una mano, pero puede que no tengas tiempo para ello. Piénsalo bien porque estas cosas te causan un estrés innecesario, solícita Cáncer. En el amor, la persona que está a tu lado necesita que le demuestres tus sentimientos a diario y eso no sólo significa amarse físicamente, es algo mucho más profundo, numero de la suerte 5”.

LEO

“Estás apagada y cabizbaja cuando deberías estar dando saltos de alegría o por lo menos sentirte muy satisfecha por todo lo que tienes y todo lo que has conseguido. Hoy dedica un tiempo a pensar bien en las cosas positivas que te rodean. En el trabajo tienes proyectos de cara al futuro y muchas puertas se están abriendo para ti a diario. También tienes a tu alrededor a personas que te quieren y puedes vivir dignamente con tus ingresos. Todo esto tendría que tenerte súper contenta. Aprécialo en lo que vale y levanta el ánimo, potente Leo. En el terreno sentimental, hoy te darás cuenta de que tu relación, que veías un tanto rutinaria a diario, es sencillamente fantástica. Sólo necesitas ser más positiva en tus apreciaciones y la vida te parecerá maravillosa. Sal de este bache y serás feliz, numero de la suerte 36”.

VIRGO

“No te quedes con lo que pasa en tu entorno más inmediato, tradicional Virgo. Necesitas ampliar tus miras a diario y hoy en especial, porque puedes perderte la ocasión de detectar una oportunidad que no volverá a producirse en mucho tiempo. Si quieres tener éxito en un proyecto, has de concentrar tus energías y visualizar constantemente lo que quieres conseguir. Todo lo que puedas gestionar en tu mente eres capaz de convertirlo en realidad. En el amor te está pasando un clásico, estás súper interesada en alguien que de algún modo te está rechazando y esto te hace sufrir a diario, sensible Virgo. En cambio, tú actúas de igual modo con otra persona que lo daría todo por tener una cita contigo. Al menos reconócelo y dale una oportunidad hoy mismo. No pierdas el tiempo con quien te está rechazando, numero de la suerte 2”.

LIBRA

“Te sientes hoy frustrada, sociable Libra, porque te ha fallado alguien que te hacía partícipe a diario de todos los acontecimientos de la vida y a quien solías aconsejar. Parece que ahora ya no necesita de tu compañía ni de tus consejos. Admite que te estabas metiendo en cosas que no te importan, aunque lo hicieras de buena fe, por ayudar. La intimidad de cada persona es sagrada y todo el mundo tiene el derecho y el deber de preservarla. Fíjate en lo tuyo a diario, que buena falta te hace. Una tercera persona ha intentado entrar recientemente en tu relación de pareja. Hoy puedes enterarte de este asunto, recelosa Libra, aunque no se te aclarará si esta persona se salió con la suya. Habla hoy con tu pareja pero respeta también su privacidad. Sólo pídele que sea honesto contigo, numero del la suerte 9”.

ESCORPIO

“Demuestra hoy tus dotes creativas, haz alarde de imaginación, inspirada Escorpio. Tus jefes recogerán el guante y apreciarán tu disposición para dar a diario más y mejor. Valoran mucho tus iniciativas y esto se reflejará en un futuro próximo. Si eres de las Escorpio que está al frente de una tienda o te relacionas con ventas, hoy es un excelente momento para buscar nuevas oportunidades. Pero aunque lo tienes todo a tu favor no abandones la prudencia que te caracteriza a diario y que te ha hecho olfatear a veces situaciones que no eran lo que parecían, intuitiva Escorpio. Si hoy tienes una cita con esta persona que estás conociendo y en la que cada vez estás más interesada, recuerda que no tendrías que entregarte sin reservas hasta que le conozcas un poco mejor. Pinta bien pero no está de más tener precaución, numero de la suerte 4”.

SAGITARIO

“A diario te gustaría cambiar ciertas cosas, nativa de Sagitario, pero no estás acostumbrada a las grandes decisiones y esto te produce temor e inseguridad. Si quieres vivir nuevas experiencias pero no te atreves, empieza desde hoy mismo por realizar pequeños cambios en tu día a día. Cambia tus rutas habituales y descubre nuevos lugares, nuevas personas. Te darás cuenta de la cantidad de información que te llega y lo mucho que te inspira. Varía también de restaurante, ve introduciendo novedades en tu vida a diario. Poco a poco verás que ya no te resulta tan difícil hacer cambios importantes. En el ámbito sentimental, estás iniciando una bonita relación con alguien a quien has conocido hace poco y presientes que lo vuestro tiene un gran futuro. Recuerda hoy que la pasión y la intimidad son pilares fundamentales, aunque no los únicos, numero de la suerte 49”.

CAPRICORNIO

“No esperes ya más, nativa de Capricornio, para empezar a hacer esos cambios positivos que tanto te convienen. Has estado demasiado tiempo inmersa a diario en una sobrecarga de trabajo, superada por un montón de compromisos profesionales y dejando de lado cosas que para ti son realmente importantes. Ahora te das cuenta de que ciertas situaciones que se han producido a tu alrededor te han pasado desapercibidas y también tenían su importancia. Pon más atención desde hoy mismo y echa el freno en el trabajo. Hay que trabajar para vivir pero no es un buen plan vivir para trabajar. Hoy también es un buen día para tomar decisiones trascendentales en el terreno sentimental, querida Capricornio. Si llevas ya algún tiempo en una relación de pareja, es momento de avanzar. Préstale más atención a diario porque él lo está deseando hace tiempo, numero de la suerte 7”.

ACUARIO

“Hoy, desilusionada Acuario, quizá te sientas frustrada porque estás considerando una derrota un proyecto que ha fallado. Si eres sincera contigo misma tendrás que reconocer que no era algo que te entusiasmara y que no te daba demasiada satisfacción. En cambio, hay algo que te está dando vueltas por la cabeza a diario que despierta tu interés al máximo y que podría darte grandes resultados. Si te falta dinero para ponerla en práctica, ya estás empezando a pensar cómo financiarla. Recursos no te van a faltar, sólo necesitas saber encontrarlos, pero eres muy buena en eso, lo conseguirás, tenaz Acuario. A nivel sentimental, hoy te espera un buen día junto a tu pareja. Deberías dar más importancia a lo que te dice a diario. No te está exigiendo, te está sugiriendo y deberías agradecerle este respeto. Es alguien muy positivo para ti, numero de la suerte 65”.

PISCIS

“Ahora es momento de asumir riesgos financieros si tienes la oportunidad, afortunada Piscis. Hoy te pueden ofrecer una opción de esas irrechazables. Podría ser el inicio de un camino lleno de éxitos. Claro que tendrás que arriesgarte pero aunque no llegaras a alcanzar tu objetivo supondrá una experiencia impagable, de la que aprenderás muchísimo. Estás en un momento óptimo para empezar a cambiar a diario cosas en tu vida, de explorar esos nuevos caminos para conseguir un buen nivel de vida. Si hoy te viene a la mente una idea, considérala válida. No temas ni te sientas insegura. Intenta ponerla en práctica a diario, dubitativa Piscis. El amor también te sonríe. Hay alguien súper enamorado de ti y es una persona con la que podrías congeniar muy bien. Detecta de quien se trata, confía en tu intuición súper aguda, numero de la suerte 10”.

También te puede interesar ver: Mhoni Vidente acierta con predicción de Donald Trump y Melania